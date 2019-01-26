亞足賽卡達挫南韓 4強戰阿聯波灣危機新篇章

（中央社記者何宏儒安卡拉26日專電）亞洲盃足球賽8強淘汰賽，卡達昨天爆冷踢下曾兩度奪冠的南韓，29日將在4強賽對上阿拉伯聯合大公國，這將是2017年6月卡達外交危機發生以來，兩支國家隊首度遭遇。

卡達中場哈特姆（Abdelaziz Hatim）於第78分鐘在30碼外放冷箭破門，以1比0踢走南韓。卡達將主辦2022年世界盃，本屆亞洲盃勇闖4強，創隊史紀錄。

比賽第76分鐘時，金珍洙操刀的自由球是南韓最佳機會，可惜球撞柱而功敗垂成。這是南韓在亞洲盃過去21場比賽中第2度失利。在國際足球總會（FIFA）世界排名53的南韓，遭相差40名的卡達淘汰。

8強賽的另一場比賽，阿拉伯聯合大公國前鋒馬布霍特（Ali Mabkhout）逮著對手的後場誤傳，閃過對方門將後射入。地主阿拉伯聯合大公國靠這記進球，以1比0力克澳洲殺進4強。

昨天已率先在8強賽勝出的日本和伊朗，28日將先在4強賽遭遇。

卡達教練桑傑士（Felix Sanchez）賽後說，「我們達成了對我們而言堪稱締造歷史的成就」，卡達隊踢了場好球，球員們付出巨大努力，「為國家完成非常、非常美好的事」。

半島電視台（Al Jazeera）報導，由於卡達遭到陸、海、空封鎖，死忠卡達球迷被迫只能守在電視機前，無法親赴阿拉伯聯合大公國為國家隊加油。就連卡達媒體也無法現場採訪賽事。

沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、埃及等國指控卡達尋求更密切的對伊朗關係並且支持恐怖主義，因而在2017年6月切斷與杜哈當局的外交和經濟關係。

卡達強烈否認指控，國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）曾表示，已經準備好與上述國家進行談判，但絕不會犧牲國家主權。（編輯：陳永昌）1080126