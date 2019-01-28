林育庭回歸前鋒找回火力 國泰拉開季4連勝

（中央社記者龍柏安台北28日電）第4節最後10分鐘，是國泰人壽後衛林育庭全場最自在的時光，整場攻下17分的她，光在第4節就拿下7分，終場率領國泰78比67擊敗台元紡織，拿下開季4連勝。

WSBL超級女子籃球聯賽相隔一週後，今天再於台北體育館點燃戰火，國泰今天遭遇台元挑戰，第4節一度被對手追到只差5分，教練鄭慧芸大膽用兵，把主控林育庭擺回最熟悉的前鋒，果然成功釋放林育庭的火力。

「林育庭只要後衛附身，就會只看隊友，忘了自己。」鄭慧芸強調，林育庭的壞習慣從以前就在，前幾季她打得分後衛，「她往往只記得後衛，卻忘了要得分。」

林育庭承認，一旦扛起主控，自然而然就會把得分先擺在一旁，「我持球時間長，方法（戰術）也是我在叫，如果還自己打，對其他隊友怎麼好意思。」因此她透露，只要場上擔任後衛，她都會習慣性先找隊友。

今天第4節國泰為了增加進攻點，讓她回歸最熟悉的前鋒，她笑說，「打得比較輕鬆一點，也不會綁手綁腳。」不過她也說，控球時要如何拿捏傳球與自己進攻，仍是她要克服的習題。

談到甩開台元的關鍵，林育庭則認為球隊贏在防守，「尤其是籃板，還有抄截也算多。」她今天摘下全隊最多的8籃板，另有2次抄截。（編輯：李錫璋）1080128