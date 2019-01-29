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越南足球創奇蹟 韓籍教練盼拚世界盃

最新更新：2019/01/29 13:23
在南韓教練朴恒緒（圖）指導下，越南足球隊一年多來連創賽事奇蹟。（檔案照片／越南足球協會提供）
在南韓教練朴恒緒（圖）指導下，越南足球隊一年多來連創賽事奇蹟。（檔案照片／越南足球協會提供）

（中央社河內29日電）在南韓教練朴恒緒指導下，越南足球隊一年多來連創賽事奇蹟。朴恒緒表示，越南球員處於最佳階段，有望參加2022年或2026年世界盃。

越南足球隊2017年10月起在朴恒緒（Park Hang Seo）指導下屢創佳績，去年參加3項國際賽事，包括亞足聯U23錦標賽獲亞軍、亞運男足賽獲第4名與東南亞足球錦標賽贏得冠軍，都名列前茅。

今年亞洲盃足球賽（Asian Cup）1月5日至2月1日在阿拉伯聯合大公國舉行。越南隊參賽晉級8強，24日以0比1敗給日本，8強止步。雖然如此，優異表現仍讓越南球迷感到興奮，不斷按讚。

足球專家認為，越南足球隊目前擁有「黃金世代」球員，是歷年來實力最被看好的團隊，有望在未來賽事取得更佳成績，許多越南球迷夢想球隊能晉級世足賽。

越南「民智報」網站今天報導，朴恒緒表示，越南足球隊球員仍較年輕，相信在未來10年仍處於生涯最佳表現階段，「他們可以朝向參加2022年或2026年世界盃足球賽」。

朴恒緒建議，越南足球協會應重視潛力年輕球員培訓，培養人才，讓任何教練未來執教越南國家隊都能有佳績。

朴恒緒2017年底與越南足球協會簽約，合約至2020年初到期，許多球迷要求協會續約。（編輯：廖漢原）1080129

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