東京奧運票價出爐 先取得ID才能申請購票

（中央社記者楊明珠東京30日專電）2020年東京奧運暨帕運組織委員會今天公布比賽項目票價，開幕式門票最貴的是30萬日圓（約新台幣8萬5500元），欲購票者須先取得ID，專門售票網站4月以後接受申請抽籤。

2020年東京奧運暨帕運有史上最多的33種競技項目，共進行339場比賽。比賽項目票價最貴的是男子田徑100公尺決賽，當天下午在奧運主場館新國立競技場門票有5種，最貴是A席13萬日圓，其次是B席10萬8000日圓、C席4萬1500日圓、D席1萬1800日圓、E席5800日圓。

開幕式票價最貴的是30萬日圓，最低價1萬2000日圓。閉幕式最高價22萬日圓、最低價1萬2000日圓。

全球關注的籃球比賽票價最貴的是10萬8000日圓。日本民眾期待奪牌的游泳比賽門票最貴的也是10萬8000日圓。棒球比賽最貴的是6萬7500日圓。這些比賽，包括1萬日圓以下的票價在內，共有4種票價。

日本民眾較期待可奪牌的柔道項目，2012年倫敦奧運最貴票價約1萬8000日圓，2016年里約奧運約2萬6000日圓，但東奧價格設定約是5萬4000日圓。

至於桌球比賽，倫敦奧運和里約奧運票價都是約1萬日圓，東奧約是3萬6000日圓。

東奧組織委員會將等詳細比賽行程公布後，於今年4月以後在正式專屬網站開始受理進行門票抽籤販售。欲購票者須在東奧官網登記 TOKYO2020 ID，先取得ID，目前已有125萬人完成登記。如果還有未售出的門票，2020年春天起在東京賣票站等處販售。

專門售票網站4月以後接受申請抽籤。6月中旬以後公布抽籤結果。

有別於一般的觀賽門票，東奧組織委員會還推出包廂區套票（Hospitality Packages）、一張2020日圓的「大家一起加油門票」（12歲以下或逾60歲者在內的團體票），另外還有國中小學高中生團體適用的「學校合作觀賽企畫」。

東奧組織委員會計劃販售780萬張奧運門票，加上帕運門票，售票所得估計占總收入的一成多，約是820億日圓。帕運一般門票今年夏天開賣。（編輯：林憬屏）1080130