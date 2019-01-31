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中職棒協達成協議 主辦方要給另一邊回饋

最新更新：2019/01/31 19:22

（中央社記者楊啟芳台北31日電）教育部體育署、中華職棒及中華棒協今天舉辦合作協議書記者會，確定除了今年世界12強外，往後一級賽事組、訓、參賽及主辦皆由中華職棒負責，且會給棒協一定比例或定額回饋。

前任體育署長林德福曾表示，未來一級賽事組、訓、賽皆由中華職棒負責，不過吳志揚說：「但是沒有講清楚，賽有主辦跟參賽的區別，這塊當時差一點。」之後署長換成高俊雄、中華棒協理事長換成辜仲諒後，三方才重啟溝通。

吳志揚表示：「最後主辦那塊沒講好我們也不敢動，所以也請署長趕快來協商，兩邊秘書長層級見面非常頻繁，把兩邊擔心什麼講清楚。」他進一步說明，在雙方資訊不透明的情況下，大家會互相猜測有什麼利益，直到開始溝通之後，決議主辦方會以「回饋」方式給對方。

以今年11月世界12強賽為例，由於是由棒協主辦，因此事後會給中職回饋；之後中職主辦一級賽事，變成中職要給棒協回饋。至於回饋的方式，吳志揚表示，目前還在協調中，有可能是以比例的方式，也有可能是定額，他認為定額也有好處，「不會說到最後要查你賺多少，因為賺到的是多是少都不一定。」

吳志揚指出，他與辜仲諒認為乾脆一起把餅做大，大家都有利潤，若兩邊都算得很清楚、不願意讓，最後破局反而大家都沒有業績。（編輯：吳協昌）1080131

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