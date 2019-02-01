超級盃廣告演進 女性賦權與社會議題成焦點

（中央社亞特蘭大31日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL超級盃冠軍賽往往是全年收視最高的節目，在廣告商尋求抓住觀眾目光時，大學教育和潔淨水源等社會議題，還有聚焦女性的主題，將出現在2月3日廣告中。

起亞汽車公司（Kia Motors Corp）和啤酒商安海斯-布希英博（Anheuser-Busch InBev）是觸碰到社會議題的兩大品牌，例如在贊助大學教育和潔淨水源這兩個議題上，這些都會吸引1981年到1996年出生的千禧世代關注。行銷專家認為，千禧世代受到廣告商重視，而他們也在尋找有價值的公司。

維拉諾瓦大學（Villanova University）商學院的教授泰勒（Charles Taylor）說，在去年的超級盃（Super Bowl）冠軍賽，電視廣告買主選擇將超過1/4的廣告聚焦在社會責任，這是一個與過去10年相比的「顯著」改變，這些廣告過去只占5%。他也補充道，自己看好這樣的趨勢會持續下去。

泰勒表示，今年超級盃廣告的平均成本約為520萬美元（約新台幣1億5955萬元），而去年有1.03億人觀看這項比賽。

路透社報導，本週新英格蘭愛國者隊和洛杉磯公羊隊的比賽，微軟公司（Microsoft Corp）計劃放送60秒廣告，介紹一款設計給行動不便的玩家使用的Xbox新操縱器。

數位行銷暨廣告公司DXagency的合夥創辦人霍德爾（Benjamin Hordell）稱這是一種長期策略，因為「人們，尤其是千禧世代…希望他們的品牌能代表一些什麼」。

根據交友軟體Bumble創辦人赫德（Whitney Wolfe Herd）所言，那些生於1997年到2012年間的「Z世代」，也關心公司所代表的東西。Bumble將在超級盃期間播放與美國網球女將小威廉絲（Serena Williams）合作的廣告。

赫德在接受路透社影音新聞採訪時說：「他們關心他們買的、做的、去的地方、穿著的品牌、以及對他們周遭世界所產生的影響。」

除了Bumble外，在預先發布的廣告中，受到熱烈討論的與女性名人或女性賦權主題有關。

在首次超級盃商業廣告中，寶鹼公司（Procter & Gamble Co）旗下的美妝品牌歐蕾（Olay），請來女演員莎拉蜜雪兒吉蘭（Sarah Michelle Gellar）代言。

日本汽車製造商豐田（Toyota Motor Corp）的廣告，由加州東洛杉磯學院（East Los Angeles College）的大二美式足球員哈瑞斯（Antoinette Harris）主演，她的志向是成為NFL史上第一個女性球員。

創意廣告代理商Interesting Development共同創辦人凱奧佐（Paul Caiozzo）表示，眾所皆知的，女性占超級盃收視群近半數，但她們一直被廣告主忽略，直到近期才有所改善。

他說，女性在廣告中出現的不再是穿著比基尼，或是被虧的對象，取而代之的，是擔任領導者的角色。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080201