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張凱貞徐竫雯聯手 闖進倫瑟斯頓女雙決賽

最新更新：2019/02/01 18:11

（中央社記者龍柏安台北1日電）台灣網球好手張凱貞今天和徐竫雯聯手，在總獎金6萬美元（約新台幣186萬元）的倫瑟斯頓（Launceston）準決賽以直落二橫掃地主頭號種子的澳洲組合，順利闖進決賽。

張凱貞在倫瑟斯頓單、雙打分頭並行，可惜稍早女單8強，她以2比6、0比6不敵世界排名169的哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina），但單打失意的她，雙打沒有漏氣，和徐竫雯聯手挺進。

下午登場的女雙準決賽，張凱貞和徐竫雯面對大會頭號種子、地主雙打組合培瑞斯（Ellen Perez）、羅狄歐諾娃（Arina Rodionova），全場僅用61分鐘，以6比3、6比2搶下決賽門票。

今天比賽台灣組合首盤最多取得4比1領先，雖然接下來對手先保再破，一度追到只差1局，接下來兩人穩住陣腳，再度攻破對手發球局後再順利保發，以6比3拿下。

第2盤開局則陷入破發大戰，前3局兩組人馬沒有一方成功保發，所幸台灣組合仍佔上風，2度破發後取得領先，一度取得4比1優勢。

澳洲組合第6局再次破發，不過台灣組合隨後立即還以顏色，接著順利保發，最終以6比2拿下勝利。（編輯：吳協昌）1080201

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