網球女雙張凱貞徐竫雯 抱走倫瑟斯頓冠軍

台灣網球女雙組合張凱貞（右）與徐竫雯（左），2日在倫瑟斯頓決賽，以直落二擊退澳洲雙打組合，順利抱走冠軍獎盃。（圖取自facebook.com/Kelly.Chang.Tennis.Fans）

（中央社記者楊啟芳台北2日電）台灣網球女雙組合張凱貞與徐竫雯，今天在總獎金6萬美元（約新台幣186萬元）的倫瑟斯頓（Launceston）決賽，以直落二擊退澳洲雙打組合，順利抱走冠軍獎盃。

張凱貞與徐竫雯昨天在準決賽剛以6比3、6比2直落二，擊敗大會頭號種子、地主雙打組合培瑞斯（Ellen Perez）、羅狄歐諾娃（Arina Rodionova），搶下決賽門票。

今天她們再度對上澳洲地主組合波佐維奇（Alexandra Bozovic）及華勒斯（Isabelle Wallace），以6比2、6比4再度直落二奪勝，拿下冠軍。相較於昨天花61分鐘，今天更是僅花55分鐘就結束比賽。

第一盤首局對手就率先拿下，但第2局張凱貞與徐竫雯完美保發追平，之後一度形成2比2平手，但後來她們不再讓對手有機會，用2次破發、2次保發，以6比2拿下第一盤。

第二盤首局張凱貞與徐竫雯剛開始就破發，但取得5比1領先後，被對手後來居上，一度被追到5比4，不過最後她們成功保發，以6比4拿下第二盤，再度以直落二獲勝，順利抱走冠軍。（編輯：吳佳穎）1080202