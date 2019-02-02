王柏融跟球能力佳 總教練期許安打製造機

台灣頂尖棒球員王柏融加盟日本職棒，美國當地時間1日在亞利桑那移地訓練，在投手餵球之下練習打擊。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 108年2月2日

（中央社記者林宏翰亞利桑那1日專電）王柏融加盟日本職棒，季前在美國移地訓練小試身手，總教練栗山英樹表示，王柏融打擊「跟球」能力很好，期待可以貢獻很多安打，但他未來守備位置與打序目前還沒定論。

北海道日本火腿鬥士隊連續4年到美國移地訓練，今天是2019年開訓日，42名主力球員到齊，在美國職棒亞利桑那響尾蛇的春訓基地展開一個多星期的訓練行程，下一站回到沖繩。

25歲的王柏融在2016年、2017年創下台灣職棒史無前例的連2季打擊率突破4成紀錄，拿盡了所有年度獎項，獲得國外球團鎖定。頂著台灣最強打者的頭銜，他今年正式加盟火腿隊，展開旅外第1季。

火腿隊今天正式開訓，王柏融傳接球、打擊、守備照表操課，下午進行重量訓練及伸展，一舉一動受到現場80幾名日本媒體記者關注。

前幾天自主訓練，王柏融受到高度評價，隊友近藤健介看了大表驚艷，認為揮棒軌跡很漂亮，特別注意到王柏融是用加重的球棒練打。

栗山英樹今天向中央社記者表示，今天看了王柏融的訓練情形，覺得他是一名可以把自己調整到位的選手，知道在什麼情況下該做什麼事。

至於王柏融的守備與打序安排，栗山英樹說，隊上幾名外野手實力都不錯，目前還沒決定。日本媒體轉述，栗山英樹表示，他觀察王柏融打擊，能把球跟得很進來才出棒，相信能為球隊貢獻許多安打。

王柏融在結束一天練習之後向中央社記者表示，春訓第一天感覺很新鮮，場地設施非常棒。日本記者問他，今天用了幾分力打擊，他回答「順順地去打」而已。

一名日本記者表示，王柏融揮棒動作柔軟，軌跡流暢，打擊實力毋庸置疑，但是日本投手水準高，遇到高品質的變速球、指叉球、卡特球時，王柏融的處理能力是觀察重點。

另一名日本記者認為，王柏融身體素質很好，有20轟甚至30轟的實力。（編輯：陳惠珍）1080202

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊在美國展開移地訓練，總教練栗山英樹表示，關於王柏融未來的守備位置與打序目前還沒決定。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 108年2月2日

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊在美國展開移地訓練，新入隊的台灣好手王柏融外野守備練習。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 108年2月2日

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊在美國展開移地訓練，新入隊的台灣好手王柏融（右）與翻譯蕭一傑（左）。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 108年2月2日

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊在美國展開移地訓練，新入隊的台灣好手王柏融練習打擊。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 108年2月2日