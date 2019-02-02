這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
南非藍色列車 宏偉五星級移動旅館
國際

南非藍色列車 宏偉五星級移動旅館

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣
生活

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣

大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看
生活

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

王柏融跟球能力佳 總教練期許安打製造機

最新更新：2019/02/02 13:45
台灣頂尖棒球員王柏融加盟日本職棒，美國當地時間1日在亞利桑那移地訓練，在投手餵球之下練習打擊。中央社記者林宏翰亞利桑那攝　108年2月2日
台灣頂尖棒球員王柏融加盟日本職棒，美國當地時間1日在亞利桑那移地訓練，在投手餵球之下練習打擊。中央社記者林宏翰亞利桑那攝　108年2月2日

（中央社記者林宏翰亞利桑那1日專電）王柏融加盟日本職棒，季前在美國移地訓練小試身手，總教練栗山英樹表示，王柏融打擊「跟球」能力很好，期待可以貢獻很多安打，但他未來守備位置與打序目前還沒定論。

北海道日本火腿鬥士隊連續4年到美國移地訓練，今天是2019年開訓日，42名主力球員到齊，在美國職棒亞利桑那響尾蛇的春訓基地展開一個多星期的訓練行程，下一站回到沖繩。

25歲的王柏融在2016年、2017年創下台灣職棒史無前例的連2季打擊率突破4成紀錄，拿盡了所有年度獎項，獲得國外球團鎖定。頂著台灣最強打者的頭銜，他今年正式加盟火腿隊，展開旅外第1季。

火腿隊今天正式開訓，王柏融傳接球、打擊、守備照表操課，下午進行重量訓練及伸展，一舉一動受到現場80幾名日本媒體記者關注。

前幾天自主訓練，王柏融受到高度評價，隊友近藤健介看了大表驚艷，認為揮棒軌跡很漂亮，特別注意到王柏融是用加重的球棒練打。

栗山英樹今天向中央社記者表示，今天看了王柏融的訓練情形，覺得他是一名可以把自己調整到位的選手，知道在什麼情況下該做什麼事。

至於王柏融的守備與打序安排，栗山英樹說，隊上幾名外野手實力都不錯，目前還沒決定。日本媒體轉述，栗山英樹表示，他觀察王柏融打擊，能把球跟得很進來才出棒，相信能為球隊貢獻許多安打。

王柏融在結束一天練習之後向中央社記者表示，春訓第一天感覺很新鮮，場地設施非常棒。日本記者問他，今天用了幾分力打擊，他回答「順順地去打」而已。

一名日本記者表示，王柏融揮棒動作柔軟，軌跡流暢，打擊實力毋庸置疑，但是日本投手水準高，遇到高品質的變速球、指叉球、卡特球時，王柏融的處理能力是觀察重點。

另一名日本記者認為，王柏融身體素質很好，有20轟甚至30轟的實力。（編輯：陳惠珍）1080202

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊在美國展開移地訓練，總教練栗山英樹表示，關於王柏融未來的守備位置與打序目前還沒決定。中央社記者林宏翰亞利桑那攝　108年2月2日
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊在美國展開移地訓練，總教練栗山英樹表示，關於王柏融未來的守備位置與打序目前還沒決定。中央社記者林宏翰亞利桑那攝　108年2月2日
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊在美國展開移地訓練，新入隊的台灣好手王柏融外野守備練習。中央社記者林宏翰亞利桑那攝　108年2月2日
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊在美國展開移地訓練，新入隊的台灣好手王柏融外野守備練習。中央社記者林宏翰亞利桑那攝　108年2月2日
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊在美國展開移地訓練，新入隊的台灣好手王柏融（右）與翻譯蕭一傑（左）。中央社記者林宏翰亞利桑那攝　108年2月2日
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊在美國展開移地訓練，新入隊的台灣好手王柏融（右）與翻譯蕭一傑（左）。中央社記者林宏翰亞利桑那攝　108年2月2日
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊在美國展開移地訓練，新入隊的台灣好手王柏融練習打擊。中央社記者林宏翰亞利桑那攝　108年2月2日
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊在美國展開移地訓練，新入隊的台灣好手王柏融練習打擊。中央社記者林宏翰亞利桑那攝　108年2月2日
延伸閱讀
王柏融美國春訓初登場 日媒近百記者緊盯
地機族