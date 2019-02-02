王維中獲邀運動家春訓 可望重返美職

（中央社記者楊啟芳台北2日綜合報導）根據美國媒體報導，王維中與美國職棒奧克蘭運動家隊簽約，並受邀大聯盟參加春訓，經過去年一整季在韓國職棒後，他今年可望重返美職體系，不過經紀公司表示還在談。

美國媒體報導，王維中以小聯盟合約加盟奧克蘭運動家，並受邀至大聯盟春訓，新球季可望重返美職，成為繼陳鏞基及潘志芳後，第3名效力運動家的台灣選手。王維中所屬經紀公司回應，目前尚未與球隊談好，不過正在往這方向努力中。

王維中2011年加盟匹茲堡海盜隊，2013年底因規則五選秀轉戰密爾瓦基釀酒人，隔年他在大聯盟投14場，防禦率10.90。

之後王維中一直都在小聯盟，直到2017年才有機會再上大聯盟，投8場比賽防禦率13.50，去年初韓職NC恐龍隊買斷王維中合約，讓他成為台灣首位在韓國職棒打球的選手。

王維中去年在韓國掀起旋風，開幕戰扛下重責大任，投7局被敲出6支安打，僅失1分，還投出6次三振，順利拿下勝投。之後他因為受傷與疲勞，2次被登錄抹銷下二軍，整季成績為先發25場，拿下7勝10敗，防禦率4.26。

去年球季結束後，王維中並未獲得NC恐龍續約，也沒有加盟其他韓職隊伍，到近期還未有新球季動向，不過他與陳偉殷等人一同赴美自主訓練，尋找重返美職的機會。（編輯：吳協昌）1080202