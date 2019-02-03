酋長四分衛馬霍姆斯 獲NFL年度MVP

（中央社亞特蘭大3日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL今天公布年度獎項得主，堪薩斯酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）榮獲年度最有價值球員（MVP），是35年來最年輕的年度MVP。

馬霍姆斯同時拿下年度最佳進攻球員，洛杉磯公羊截鋒唐納（Aaron Donald）則是年度最佳防守球員。

年度最佳進攻新秀由紐約巨人跑衛巴克萊（Saquon Barkley）獲得，芝加哥熊隊的納吉（Matt Nagy）獲選年度最佳教練。

印第安納波利斯小馬四分衛勒克（Andrew Luck）獲年度東山再起球員獎，表彰球員對社區服務的華特爾˙培頓獎，則由費城老鷹防守端鋒朗恩（Chris Long）拿下。

馬霍姆斯在他成為酋長先發四分衛的首季，傳出50次達陣、5097碼成績，才打第2年就率酋長踢進美聯冠軍賽。

馬霍姆斯奪得41張MVP選票，紐奧良聖徒四分衛布里斯（Drew Brees）則以9票排在第2。

兩人在年度最佳進攻球員的票選上也分居前兩名，馬霍姆斯拿下30票，布里斯則有16票。

唐納在例行賽有全聯盟最佳的20.5次擒殺，幫助公羊闖進超級盃，他在年度最佳防守球員票選上拿下45票，芝加哥熊隊的麥克（Khalil Mack）以5票排在第2。

2018年選秀第2順位巴克萊，在他第一個職業賽季，以沖球1307碼、11次達陣，擦亮他的招牌。

率領熊隊締造12勝4敗記錄、拿下國聯北區冠軍，讓納吉在年度最佳教練票選獲得24票，洛杉磯閃電的林恩（Anthony Lynn）則只拿下10票。

年度東山再起球員獎得主勒克，在2017年因為肩膀手術錯過整個球季後，本季有聯盟次多的39次傳球達陣，他傳出4593碼，幫助小馬拿下10勝6敗和季後賽外卡，他獲得44票青睞，休士頓德州人的瓦特（J.J. Watt）以4票排在第2。

納吉的防守組協調員范吉奧（Vic Fangio）獲選年度助理教練，范吉奧季後接下丹佛野馬總教練的職務。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080203