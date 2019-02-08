交流賽首戰桃猿推翁瑋均先發 羅德陳冠宇任中繼

「2019亞洲門戶交流戰Power Series in石垣島」9日起一連兩天將在日本石垣島舉行，中職Lamigo桃猿隊8日飛抵當地備戰，首場賽事預計由翁瑋均擔任先發投手。中央社記者張新偉石垣島攝 108年2月8日

（中央社記者楊啟芳日本石垣市8日電）Lamigo桃猿隊今天抵達石垣島，下午於石垣市營棒球場練球備戰。交流賽首戰桃猿明天推投手翁瑋均先發，日職羅德派左投土肥星也先發，旅日台灣投手陳冠宇預計會中繼登板。

23歲的土肥星也公元2017年於一軍登板18場、去年6場，目前合計出賽24場，拿下2勝2敗，防禦率6.80。

桃猿與千葉羅德海洋隊的「亞洲門戶交流戰」已進行到第4屆，將於9、10日12時（台灣時間）在石垣市營棒球場舉行，桃猿10日將派葉家淇先發。

桃猿新球季先發投手輪值除3洋投及王溢正，剩下會由翁瑋均、葉家淇、蘇俊羽、林逸翔、洪聖欽及林樺慶6搶1，除洪聖欽未隨隊前往日本，其餘5人在交流戰的表現會列入教練團考量。

這次隨隊到日本的投手都相當年輕，包括25歲的黃子鵬、22歲的蘇俊羽等，而20歲的翁瑋均、22歲的賴智垣與19歲的江國謙是去年季中選秀後才進職棒。

桃猿總教練洪一中表示，隨隊到日本的投手應該都會讓他們上場；感覺去年選的這批投手進入狀況比野手好，前幾年則是野手較好，每年狀況不太一樣。

領軍投手群的教練曾翊誠表示，對翁瑋均和葉家淇有很高期待感，是球隊要栽培的選手。

效力羅德的陳冠宇與台灣旅日選手李杜軒都有現身球場與桃猿教練、選手打招呼。

陳冠宇雖然春訓從二軍出發，但新球季先發、長中繼都有可能，去年於一軍出賽24場，拿下0勝1敗，防禦率3.92。（編輯：李明宗）1080208

中職Lamigo桃猿與日職千葉羅德海洋隊的「2019亞洲門戶交流賽」9日起一連兩天在日本石垣島舉行，桃猿翁瑋均（中）預定9日先發主投；全隊8日抵達後，隨即到球場熱身備戰。中央社記者張新偉攝 108年2月8日

中職Lamigo桃猿隊將與日職千葉羅德海洋隊展開亞洲門戶交流賽，目前效力日職羅德隊的台灣好手陳冠宇（左）與李杜軒（右）也預計將出戰Lamigo桃猿隊。中央社記者張新偉攝 108年2月8日