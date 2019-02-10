彩香也來石垣島 桃猿羅德啦啦隊場外交流

亞洲門戶交流戰除了球員之間切磋球技，Lamigo桃猿與羅德啦啦隊也有互相交流，且來石垣島的7名LamiGirls中，還有人氣相當高的日本限定成員彩香（圖）。中央社記者張新偉石垣島攝 108年2月10日

（中央社記者楊啟芳石垣市10日電）Lamigo桃猿與羅德亞洲門戶交流戰除了球員切磋球技，啦啦隊也互相交流，且來石垣島的7名LamiGirls中，還有人氣相當高的日本限定成員彩香，在生活上給其他女孩提供很多幫助。

這次Lamigo桃猿與千葉羅德海洋的交流賽，場邊LamiGirls和羅德啦啦隊「M☆Splash!!」也再度合作表演。這次LamiGirls共有7位成員到石垣島，除了較為資深的筱晴和慧慧，凱莉絲、孟潔、牙牙、巧柔都是第一次參與亞洲門戶交流賽。

牙牙表示：「這裡天氣滿舒服的，跟台灣相近，也對羅德啦啦隊的燦爛笑容印象深刻，我們是比較屬於漂亮的笑，她們把熱情融入舞蹈裡，以後我們也可以嘗試。」

另外還有前羅德「乾杯女孩」今井彩香一起參與，她是去年LamiGirls主題日期間限定成員，這次一起在交流賽應援，她說：「很開心能以LamiGirls身分來到石垣島，雖然歌曲還不是這麼熟悉，但會慢慢加強。」

身為地主，彩香這幾天都會帶其他女孩吃飯，她表示，可以跟大家一起分享美食感覺很棒。筱晴也說：「像我們在飯店叫計程車、去外面吃飯，彩香都有幫忙。」雖然有語言隔閡，不過她們基本上都是用英文溝通，加上翻譯機輔助，並不成問題。

Lamigo桃猿與日職千葉羅德海洋的亞洲門戶交流戰，今天進行第2場賽事，桃猿以6比8不敵羅德。（編輯：陳清芳）1080210

中職Lamigo桃猿與日職千葉羅德海洋的亞洲門戶交流戰連續兩天在石垣島舉行，桃猿啦啦隊LamiGirls巧柔（左起）、凱莉絲、筱晴、孟潔、慧慧、彩香與牙牙在場邊帶動應援氣氛。中央社記者張新偉石垣島攝 108年2月10日

2019亞洲門戶交流戰連續兩天在石垣島舉行中職Lamigo桃猿與日職千葉羅德海洋的賽事，桃猿啦啦隊LamiGirls巧柔（左起）、凱莉絲、孟潔、筱晴、慧慧、彩香與牙牙7人在場邊帶動加油氣氛。中央社記者張新偉石垣島攝 108年2月10日

中職Lamigo桃猿與日職千葉羅德海洋的亞洲門戶交流戰連續兩天在石垣島舉行，羅德啦啦隊M☆Splash!!賽前除了與桃猿啦啦隊LamiGirls跳開場舞外，也在中場跳舞演出。中央社記者張新偉石垣島攝 108年2月10日

中職Lamigo桃猿與日職千葉羅德海洋的亞洲門戶交流戰連續兩天在石垣島舉行，羅德啦啦隊M☆Splash!!與桃猿啦啦隊LamiGirls在賽前帶來應援舞蹈，炒熱現場氣氛。中央社記者張新偉石垣島攝 108年2月10日

中職Lamigo桃猿與日職千葉羅德海洋的亞洲門戶交流戰連續兩天在石垣島舉行，羅德啦啦隊M☆Splash!!與桃猿啦啦隊LamiGirls第四次在石垣島一起應援。中央社記者張新偉石垣島攝 108年2月10日

中職Lamigo桃猿與日職千葉羅德海洋的亞洲門戶交流戰連續兩天在石垣島舉行，桃猿啦啦隊LamiGirls（中）在場邊帶動應援氣氛，人氣也相當旺。中央社記者張新偉石垣島攝 108年2月10日