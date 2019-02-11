孫念祖回鍋執掌田徑國家隊兵符 先拚東奧門票

（中央社記者龍柏安台北11日電）中華田徑協會今天公布，亞運田徑代表隊總教練孫念祖，將回鍋再次執掌中華田徑代表隊兵符，他受訪時坦言，現階段將先衝刺爭取東京奧運參賽門票，他說：「這是大挑戰。」

孫念祖是大甲高中田徑教練，現役國手包括「跨欄王子」陳傑、跳高名將向俊賢等人，都是由他一手栽培，去年雅加達—巨港亞運，在他領軍下，中華隊共拿下2面銀牌佳績，不過階段性任務結束後，他為照顧年邁雙親，短暫卸下兵符。

中華田徑代表隊在孫念祖去職後，國家隊總教練一職懸缺大半年，田協秘書長王景成扮演說客，再次勸說孫念祖復出，他經考慮後，決定和選手再拚一次。

由於東京奧運田徑一改過去的「達標制」，改採參賽成績換算成積分，預計7月開始啟動，孫念祖坦承，全新賽制無論是教練的訓練計畫，或是選手準備方式，都和過去完全不同，他設定最少取得4張參賽門票，如果能爭取到更多人參賽，則是多多益善。

總教練人選歸位，國家隊教練團也跟著底定，除擲部教練團張銘煌（鉛球）、薛聖融（標槍），以及中國籍跳遠教練李健續留教練團內，另新增中國籍撐竿跳教練楊成選，與負責短距離與跨欄的桃園高中教頭曾孝生。

另外，這次教練團亮點之一，就是網羅多名新生代教練「入閣」，包括前100公尺全國紀錄保持人、「短跑型男」易緯鎮，跳遠名將蔡易達、女子鐵餅好手李采懌與女子7項全能名將朱佳翎等人，一起協助訓練。（編輯：張雅淨）1080211