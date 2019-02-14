大谷翔平矢言本季打擊優先 投球放一邊

（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）日本「二刀流」球星大谷翔平本季專攻打擊，二刀剩一刀，他今天在春訓首次面對媒體談到，今年任務是把打擊這把刀磨利，「打擊放在第一位，投球則輕鬆看待」。

24歲的大谷翔平在日本職棒5年經驗，身兼投手與打擊兩種身分，現代職業棒球罕見，挾著「二刀流」美名去年在美國大聯盟掀起旋風，身披洛杉磯天使隊戰袍敲出22轟、拿下美聯新人王。

右投左打的大谷翔平在去年球季尾聲，診斷出投球的右手肘韌帶有撕裂傷，但他在9月繼續擔任指定打擊角色，直到10月1日才進行韌帶移植手術（俗稱Tommy John）。

大谷翔平今天在天使春訓基地面對媒體，對於去年為了顧及打擊而延後開刀，並不感到後悔。

他透過翻譯向美國媒體表示：「當醫生去年告訴我需要開Tommy John的時候，我揮棒的感覺正好，看球的視野很好，所以我想要提升經驗打完球季。」

因為延到季後才開刀，使得大谷復健進度受影響，球隊展開春訓，但大谷還只能揮空棒，無法進入正常練習。

但他認為，去年季末多打比賽有助累積經驗，他說：「無論如何，去年的經驗這對這個球季也會有幫助。我可能錯過第1個月，但我覺得長期來看，對我個人或球隊都有幫助。」

天使隊昨天首次提出大谷復出的時間，總教練奧斯莫斯（Brad Ausmus）估計大谷5月能夠以指定打擊DH身分出賽。

大谷翔平自己也對5月復出表示樂觀，他說：「目前為止我的手肘沒有任何異狀。我沒有感覺任何不適，進展很順利。我只需要注意不要努力過頭，並且聽從防護員的指示就好。」

他說，既然2020年才能復出投球，本季目標專攻打擊，「很明顯的，我就是把打擊放在第一優先，也是我目前的重心。我們會把投球工作稍微往後擺，因為我今年不會投球，所以計畫就是打擊放第一位，投球輕鬆看待。」

大谷目前僅限揮空棒，下一階段將是T座擊球，接著依序進入拋球擊球、投手餵球擊球、實戰模擬等。（編輯：高照芬）1080214