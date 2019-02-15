中國雙塔壓陣 永吉瞄準JHBL首冠

107學年度JHBL國中籃球聯賽（甲級）決賽4月開打，台北市永吉國中男籃今年有來自中國的210公分雙胞胎中鋒于泓凱（左）、于泓翔（右）加入，將瞄準隊史首冠。中央社記者黃巧雯攝 108年2月15日

（中央社記者黃巧雯台北15日電）107學年度JHBL國中籃球聯賽（甲級）決賽4月開打，台北市永吉國中男籃今年有聯盟第一控球陳恩，加上來自中國210公分雙胞胎中鋒于泓凱、于泓翔，將瞄準隊史首冠。

JHBL男子組（甲級）決賽4月17日至21日將在台北體育館點燃戰火，永吉國中今天參加運動品牌舉辦的籃球體能訓練營，提前備戰決賽。

永吉國中男籃教練郭華玲表示，由於男生髖關節柔軟度不好，在經歷訓練營鍛鍊後，有助提升球員往後體能、柔軟度、爆發力與速度，成績也能有所提升。

永吉今年預賽以全勝之姿、分組第一晉級，展現驚人團隊戰力以及精準外線能力，除了陣中有本學年度聯盟第一控球陳恩，擁有與生俱來的球感以及協調性外，還加上JHBL首次出現210公分雙胞胎中鋒于泓凱、于泓翔加入，將瞄準隊史首冠。

不過，郭華玲抱持平常心看待，希望球員以團隊為優先，不要有個人主義，畢竟團隊合作才能展現真正的永吉精神。

談到永吉雙塔于泓凱、于泓翔，郭華玲特別要求兩人運球能力，目前在傳球以及接球節奏方面，持續與陣中其他球員磨合中。

郭華玲認為，儘管于泓凱、于泓翔的肌力、靈活度不如其他球員，但因還在持續成長，若他們企圖心能強一點，並加強體能、柔軟度、速度以及敏捷性，她看好兄弟倆未來高中、大學的發展。

目前身高210公分的于泓凱，希望長到218公分，未來前進美國職籃NBA；弟弟于泓翔對於未來目標比較保守，他說「能打多遠就打多遠」。

今年8強隊伍包括苗栗縣明仁國中、花蓮縣自強國中、台北市永吉國中、台南市太子國中、台中市神岡國中、台北市信義國中、台北市金華國中、彰化縣溪湖國中，其中金華國中拿下去年冠軍，今年將挑戰連霸。（編輯：唐聲揚）1080215