林書豪剖析心路歷程 從抗拒到以亞裔榜樣自豪

（中央社記者胡玉立多倫多15日專電）美國職籃NBA台裔球星林書豪日前加入暴龍隊，首場賽後以中英雙語公開剖析林來瘋（Linsanity）前後期心路歷程，坦承曾只想避談亞裔身分，現在卻為可以代表亞裔深感自豪。

林書豪13日正式與暴龍隊簽約、首度上場比賽助攻有成，賽後面對中英文媒體大陣仗，不僅侃侃而談，還特別留下時間用中文接受當地華文媒體聯合採訪。

當英文媒體問到，過去是否經常被要求用中文受訪時，林書豪說，的確如此。林書豪說，他很自豪能夠在全球舞台代表亞洲人，但他同時主動坦承，以前很想逃開這種身分，「因為每個人都只想說，哦！他是亞裔，他是亞裔。而我想談的是我的籃球」。

自2012年起掀起「林來瘋」熱潮的林書豪說，他大約有3年的時間很想逃開亞裔標籤。但後來自己一連受傷2年，無法上場比賽，目睹亞裔球迷對他的支持不曾稍減，他的「逃避」心態，開始出現轉變。

林書豪說：「那時我每年都飛去亞洲，在機場想走都走不出去，真的很瘋狂。眼看球迷不論我的表現起伏，在我受傷的『後林來瘋』最低潮時期仍然挺我，我深受震撼。」

身為NBA當前唯一華裔球員，林書豪說，「人們看到我有能力打球、我屬於NBA；現在的我，很願意代表亞裔，希望可以用正確的方法，盡全力做好。」

林書豪向多倫多華文媒體表示：「我的想法是，我有這個機會可以在這裡打球、在NBA打球，可以成為亞裔非常好的榜樣。我希望人們從我的打球方法、我的生活之道，體會並挑戰他們既存的看法，進而有所改變。」

林書豪這顆亞裔球迷磁鐵魅力，在他加入多倫多暴龍隊的首場比賽，展露無遺。

有華裔球迷表示，她從「林來瘋」開始，就緊緊關注林書豪的每一場比賽。另有人說，得知暴龍隊要簽下林書豪，隨即一口氣買了5場比賽球票，準備好好為林書豪加油。

還有華裔家庭一家5口到球場為林書豪加油表示，林書豪身為少數族裔、又是華人，非常鼓舞人心，讓人相信「不論你背景為何，只要努力，最終一定有成功的一天」。

暴龍隊總公司「楓葉體育公司」（MLSE）指出，暴龍隊在微博平台的粉絲人數大約400萬人，其中300萬人是活躍成員。（編輯：陳永昌）1080216