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林書豪轉戰暴龍隊
美國職籃NBA多倫多暴龍13日宣布簽下後衛林書豪。雖頂著哈佛高材生光環，林書豪職業生涯卻一路布滿荊棘，除在紐約尼克隊締造席捲全球「林來瘋」外，9年換8球隊，總算苦盡甘來，將在強權暴龍證明自己。（圖取自www.instagram.com/jlin7）
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林書豪轉戰暴龍隊2/9

加入強隊暴龍 林書豪：感覺像作弊

最新更新：2019/02/14 14:05
美國職籃NBA台裔球星林書豪13日迎來在多倫多暴龍首秀，他開玩笑直呼：「能加入一支目前40多勝的球隊，感覺自己像是在作弊。」（圖取自twitter.com/Raptors）
美國職籃NBA台裔球星林書豪13日迎來在多倫多暴龍首秀，他開玩笑直呼：「能加入一支目前40多勝的球隊，感覺自己像是在作弊。」（圖取自twitter.com/Raptors）

（中央社記者黃巧雯台北14日電）美國職籃NBA台裔球星林書豪今天迎來在多倫多暴龍首秀，談到加入目前東區戰績第二的暴龍隊，他開玩笑直呼：「能加入一支目前40多勝的球隊，感覺自己像是在作弊。」

暴龍隊今天宣布簽下林書豪，他也隨即在暴龍隊主場與華盛頓巫師比賽中替補上陣，且表現進入佳境，首秀拿下8分、5籃板、5助攻，順利助暴龍以129比120擊敗巫師，勇奪6連勝。

目前暴龍隊戰績位居東區第二，緊追密爾瓦基公鹿之後，賽後談到選擇加入暴龍隊，林書豪開玩笑地說：「能加入一支40多勝的球隊，感覺自己像是在作弊，很高興能來到這裡。」

「我已經厭倦當旁觀者」，林書豪表示，他待過的球隊最好的成績僅在季後賽首輪止步，且他還曾兩度在季後賽受傷。

來到多倫多暴龍隊主場，初登場就受到球迷熱情的鼓掌歡呼，也讓林書豪有感而發，他試圖保持鎮定，但球迷的舉動讓他感到相當溫暖，儘管先前效力於其他球隊，但他說：「之前每次來到多倫多，總是像在主場比賽的感覺。」

暴龍隊先前交易大限前送走了替補後衛萊特（Delon Wright），近期范佛利特（Fred VanVleet）又因左手拇指韌帶受傷將開刀，將缺陣5週，暴龍總教練納斯（Nick Nurse）除了期待林書豪扮演球隊主力替補控球的角色外，也透露林書豪可能扮演雙能衛，打1、2號的位置。（編輯：張雅淨）1080214

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