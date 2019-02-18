首爾申辦2032年奧運會 擬在非軍事區舉行馬拉松

（中央社記者姜遠珍首爾18日專電）首爾有意申辦2032年夏季奧運會，並推進與平壤共同舉辦之外，也正在構思在南北韓接壤的非軍事區（DMZ）舉行奧運會馬拉松等比賽的方案。

南韓「東亞日報」今天報導，首爾市構思如田徑、游泳等比賽數量多的運動，以及跆拳道、足球等南北韓雙方都關心的運動，可以在首爾和平壤同時進行。

報導說，根據17日發表的首爾市構想草案，33個奧運會項目（以2020年東京奧運會為準）將在首爾和平壤共同進行有5個，在首爾進行的項目有18個，在平壤進行的項目有10個。

首爾市與平壤共同舉辦奧運會也是為了鞏固南北韓和平時代的意義，因此計畫積極利用DMZ。不僅是馬拉松，還將推動在DMZ舉行自行車、鐵人三項等室外運動的方案。

報導指出，在平壤舉行的項目暫定為籃球、體操、摔跤等在北韓人氣較高的項目或在奧運會等國際比賽曾獲得獎牌。北韓國務委員長金正恩是籃球迷，他還曾炫耀與美國職業籃球（NBA）選手「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）的親密關係。

首爾市長朴元淳於11日在忠清北道鎮川選手村，進行奧運會國內申辦城市陳述時發表上述方案。首爾市表示：「發表內容沒有和北韓方面進行協商，因此並不是確定的內容。既然已經確定為國內申辦城市，就應該制定具體的計畫，並與北韓進行協商。」（編輯：陳惠珍）1080218