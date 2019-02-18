跟教練拆夥 世界球后大坂直美：絕非錢的問題

網球世界球后大坂直美（右）日前宣布跟教練巴金（左）拆夥，引發外界臆測是否跟錢有關，大坂18日否認傳聞。（檔案照片／共同社提供）

（中央社東京18日綜合外電報導）網球世界球后大坂直美日前宣布跟教練巴金拆夥，引發外界臆測是否跟錢有關。大坂今天否認傳聞，並表示這是至今最傷人的說法，「絕對不是錢的問題」。

接連拿下美國網球公開賽及澳洲網球公開賽女子單打冠軍的大坂，世界排名躍升第一，成為新科球后，她12日透過推特宣布，未來不會再跟教練巴金（Sascha Bajin）合作，她感謝並祝福巴金未來一切順利；巴金也在推文下回覆，謝謝直美，感謝讓他參與這段旅程。

巴金在大坂成為球后的路上扮演關鍵角色，突然拆夥引發外界關注。日本讀賣新聞報導，對外界臆測2人可能是因為錢的問題而拆夥，大坂在出戰杜拜網球錦標賽前受訪表示，這是目前為止最傷人的說法，她跟教練等人相處時間比家人更長，「絕對不是錢的問題」。

大坂說，最主要的理由，是不想變成把成功看得比自身幸福還重的人；她非常感謝巴金，不想口出惡言，也不願彼此變成敵對關係而分開。

日本產經體育報報導，大坂說，在澳洲網球公開賽時就思考與巴金拆夥，她希望自己每天早上練球及跟夥伴在一起的時候，都可以感到幸福，也不希望犧牲身旁人的幸福，透露出跟巴金的想法不同。

大坂說：「跟澳網的時候相比，現在感覺非常幸福。」

她說，杜拜的賽事結束後，會開始尋找新的教練人選，「最好是積極向前且直言不諱的人」。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1080218