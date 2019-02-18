杜拜女網賽 詹詠然詹皓晴輕鬆闖頭關

（中央社記者龍柏安台北18日電）台灣網壇雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴，上週才在杜哈女網賽女雙摘冠，姊妹倆乘勝追擊，本週轉戰杜拜女網賽，女雙首輪輕鬆以6比2、6比2輕取對手，挺進第2輪。

總獎金282.8萬美元（約新台幣8794萬元）的杜拜女網賽，是僅次網壇年度四大賽的頂級賽事，各國菁英匯聚，世界排名前10的女單好手，就有9人參賽。

詹詠然與詹皓晴上週在杜哈女網賽一路過關斬將，最後順利稱后，拿下姊妹倆本季重新合體後的第2座冠軍，同時也是兩人聯手所拿下的第14座冠軍。

本週杜拜女網賽雙詹組合榮膺女雙第9種子，首輪碰上印度女將童貝瑞（Prarthana Thombare）與荷蘭好手娃卡諾（Eva Wacanno）的異國聯軍。

雙詹今晚延續上週奪冠氣勢，全場壓制對手，開賽就在第4局率先破發，早早取得4比1大幅領先，對手第6局保發成功後，雙詹回頭連搶2局，先以6比2開胡。

次盤戰況宛如首盤翻版，雙詹組合搶在第2局成功攻破對手發球局，同樣取得4比1超前，對手又是在勉強保住一次發球局後，又連丟兩局，雙詹再以6比2拿下。

詹家姊妹贏球後，次輪將遭遇斯洛伐克選手庫茲莫娃（Viktoria Kuzmova）與澳洲托米揚諾維奇（Ajla Tomljanovic）這組跨國組合。（編輯：方沛清）1080218