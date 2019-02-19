HBL八強賽 南山光復開胡

（中央社記者黃巧雯台北19日電）107學年度HBL高中籃球聯賽8強賽，昨天首戰以一分差輸球的南山高中，今天靠優異防守，以73比53大勝東山高中；另一場光復高中以78比73氣走南湖高中，收下隊史8強首勝。

南山高中昨天以72比73不敵青年高中，賽後全隊陷入低氣壓，今天重新調整心態，靠著陣中陳力生繳出全隊最高20分，連2場雙位數得分，4籃板、4助攻，得分為HBL生涯單場新高，而邱詠富也貢獻16分、13籃板，率隊以73比53痛宰東山高中。

南山高中男籃隊總教練許時清表示，昨天賽後告訴球員，輸一分不算輸，主要是過去球隊與對手短暫拉鋸戰後，往往都會拉開比分，但昨天比賽看到他們成長。

許時清指出，目前關鍵的是後續比賽要全力搶勝、提高勝場數，若輸一分比賽，能讓球員在之後更集中精神，他認為未必是不好的事情。

南山高中拿下這次8強賽首場勝利，許時清點名高一的陳力生進步不少，不但改善先前預賽、複賽階段未能掌握隊友狀況以及戰術的情況，且控制節奏比先前好很多。

另一場光復高中與南湖高中比賽，隊史首度闖進8強的光復，前3節打完一度領先15分，決勝節險遭逆轉，所幸最終守住，以5分差勝出，隊史8強首勝入袋。（編輯：方沛清）1080219