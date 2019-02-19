木棒聯賽西苑曾峻岳完封花體 成德穀保晉級

107學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段24強賽事19日持續進行，西苑高中投手曾峻岳9局完封花蓮體中，率隊以1比0拿勝，保住晉級生機。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年2月19日

（中央社記者謝靜雯台北19日綜合報導）高中棒球聯賽（木棒組）24強賽，西苑高中高二投手曾峻岳9局完封花蓮體中，率隊以1比0拿勝，保住晉級生機；成德高中王志煊、陳聖平當英雄，率隊晉級16強。

木棒聯賽第二階段24強賽，西苑高中與花蓮體中今天比賽形成投手戰，西苑3局靠著王琦翔安打開啟攻勢，再抓準花體守備出狀況、攻佔三壘，葉宇林高飛犧牲打送回全場唯一1分；西苑4到8局都有得點圈攻勢，但缺適時一擊，沒能將比分拉開。

西苑先發投手曾峻岳扛著1分差壓力，用107球投完9局，僅被敲出2支安打，投出1次四壞球保送，飆出11次三振、無失分，封鎖花體打線，率隊拿下勝利。

西苑總教練林朝煌表示，晉級到第二階段的球隊，投手都有一定的水準，今天比賽得點圈缺適時一擊，投手相對就比較辛苦，但他稱讚曾峻岳穩定性不錯，危機處理能力好。

曾峻岳透露，今天登板就有想要完投，「積極進攻好球帶節省用球數，最近體能和下盤都練得比較多，對續航力有幫助。」西苑目前戰績1勝1敗，能否晉級第三階段16強賽，要看明天戰況而定。

成德高中第一階段靠著PK加賽晉級24強，第二階段賽事今天與中興高中交手，成德投打都有表現，陳聖平貢獻2分打點，先發投手王志煊前兩局稍微不穩，但危機處理好，3局過後越投越穩，總計投6局無失分，有效壓制對手打線，率隊以4比1拿勝。

成德教練蔡丞賢表示，王志煊開賽太在意跑者，反而自亂陣腳，經過教練團提醒馬上回穩、表現不錯，第二階段賽事球員打擊狀況調整比前一階段好，更能積極攻擊。

第二階段24強賽分8組舉行，每組取前2名晉級第三階段16強賽，中興與穀保家商、成德同組，中興接連輸給穀保、成德被淘汰，穀保、成德也提前確定晉級。（編輯：管中維）1080219