HBL八強 高苑簡賀宇飆36分松山吞首敗

（中央社記者黃巧雯台北21日電）高苑工商今天在HBL高中籃球聯賽八強賽中，由後衛簡賀宇狂飆36分領軍下，以75比66擊退衛冕軍松山高中。松山3連勝止步，苦吞八強賽首敗。

尋求八強賽4連勝松山高中，今天對戰高苑踢到鐵板，第二節攻勢當機，僅拿下9分，上半場結束以30比44落後；儘管第四節苦苦追趕，但未能扭轉局面，加上全場三分球命中率僅28％，終場就以9分差吞敗。

簡賀宇拿下全場最高36分，也是個人生涯新高，外加8籃板、3助攻，為高苑此役能獲勝的關鍵。

另外，光復高中今天與東山高中交手時，一度握有領先10分以上優勢，但決勝節險遭逆轉，東山劉承彥先是拋投命中，助東山以59比58首度超前。光復莊朝勝隨後投進三分球，再度要回領先。但東山魏莨哲兩罰皆進，再度扳平比數。光復在倒數6秒時，靠著喬楚瑜勾射進球，最終以63比61險勝。

從領先到差點被逆轉，光復高中教練陳定杰認為，剛好可以當作教訓，讓球員未來可以更警惕。賽後勢必要檢討，但他也肯定此役有不少板凳球員及時跳出。

陳定杰表示，喬楚瑜是球隊王牌，因此，最後一擊就交給喬楚瑜，無論輸贏，光復已經盡全力。

回憶起最後關鍵一擊，喬楚瑜很有自信地說：「拿到球後，就知道一定會進；先前很多大、小比賽最後一擊都幾乎交給我，所以我信心百分之百。」

HBL八強賽前4天賽程結束，22日休兵1天，23日起再戰。能仁家商以4勝暫居領先，為目前男子組唯一維持不敗之身的球隊，晉級希望濃厚。

光復高中、松山高中、南山高中各拿下3勝1敗；高苑工商2勝2敗，青年高中1勝3敗；東山高中、南湖高中則苦吞4連敗，敬陪末座。

由於後續各隊有可能戰績互咬，因此，尚未有球隊篤定晉級。（編輯：戴光育）1080221