中油計畫成立足球隊 立委盼訓練基地落腳高雄

（中央社記者王揚宇台北23日電）中油計畫今年成立職業足球隊，目標是明年投入國內男子企業甲級足球聯賽；高雄市足球委員會主委、民進黨立委劉世芳今天召開協調會協助相關事宜，也力邀訓練基地落腳高雄。

台電月刊曾經提及，「台電男子足球隊成立於民國68年，當時中油足球隊稱霸天下，為了與中油爭奪經濟部運動會足球冠軍獎盃，於是台電招募好手成立了台電足球隊。」

長期關注台灣足球運動發展的高雄市體育會足球委員會主委、立委劉世芳指出，今天召開協調會，邀請全國足協、專家學者等指導協助，幫忙中油成立足球隊相關事宜，而她認為台灣足球尚未達到職業的規模，建議中油保留彈性空間，循FC（足球俱樂部）模式吸引更多年輕好手加入。

劉世芳說，中油在30年前就是台灣的冠軍隊，所以有老國腳建議，希望中油成立職業足球隊，她覺得這是不錯的想法，因為這不僅能跟台電進行良性競爭，也能串連起三級足球系統。

劉世芳表示，未來中油足球隊成軍後，會力邀他們把高雄當作訓練基地、主場，因為以目前台灣的足球設備環境而言，高雄是最好的，例如世運主場館是全台最好的國際賽事足球場，而且「我們的國小、國中都很強，男足、女足都曾拿過全國冠軍」，她也爭取到體育署的補助，要在楠梓段靠後勁溪那邊興建一座有4000名觀眾席的足球場等。

中油發言人方振仁說，國營事業對於國內的體育發展有做一些補助、贊助，或是直接擁有球隊，中油從民國91年開始獎助菁英運動員，為國內體育界盡一份心力，公司也有想法想成立球隊，投入甲組賽事。

方振仁指出，目前在可行性研究階段，籌畫出來後在董事會討論，而公司的目標是在今年成立足球隊，明年投入企業甲級足球聯賽。（編輯：蘇龍麒）1080223