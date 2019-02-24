頂新評估設訓練基地在彰化 盼回饋集團家鄉

頂新和德文教基金會24日在新北市新泰國中舉行「追夢工程計畫」活動，頂新發言人歐陽劭瑋（右）表示，目前正評估未來將味全龍訓練基地設在彰化的可能性，也會持續對中台灣基層棒球投入資源。中央社記者楊啟芳攝 108年2月24日

（中央社記者楊啟芳新北24日電）頂新和德文教基金會今天在新北市新泰國中舉行「追夢工程計畫」活動，頂新發言人歐陽劭瑋說，目前正評估將未來味全龍訓練基地設在彰化，並會持續對中台灣基層棒球投入資源。

歐陽劭瑋表示，頂新集團三董魏應充非常熱愛棒球，3年前針對基層棒球執行「接棒未來」計畫，由於頂新集團起家於彰化，也積極認養彰化和台中地區的學校球隊，支援球衣、球具、設備等資源。

歐陽劭瑋指出，目前頂新設立的「職業棒球籌備處」，應魏應充要求，正在積極評估將日後味全龍的基地設立在彰化的可能性。歐陽劭瑋說：「這並不是比賽主場，就是一個球隊基地，還要評估對於地方繁榮的創造，以及交通、動線、觀光等各方面因素，所以還在積極評估。」

至於之前傳出味全龍的比賽主場，有可能是在高雄或新竹，對此，歐陽劭瑋表示，「主場的問題我們也跟聯盟做過意見交換，只要有確認，都會跟大家報告，目前各方面還有很多因素要考量。」

此外，歐陽劭瑋指出，魏應充對於目前中華職棒提出30、20、10現象，「30是台灣職棒延續30年了，20年前職棒隊伍味全龍解散，職棒只有4支隊伍也10年了。」歐陽劭瑋說，因此味全龍要重回職棒的消息，應為2019年一開始棒球圈最大新聞。

未來時程方面，除了3月初魏應充和中職會長吳志揚安排會面，也希望在3月底、4月就產生領隊及總教練，並在這之前將企劃書提出，由於此企劃書沒有任何格式與規定，目前頂新團隊還在與中職溝通中。之後最快7月可以參加中職季中選秀，明年成立二軍，2021年加入一軍。（編輯：管中維）1080224