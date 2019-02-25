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李立威用喜歡的球棒敲關鍵安 富邦盃龜山奪冠

最新更新：2019/02/25 17:40

（中央社記者謝靜雯台北25日電）富邦盃台灣12強少棒賽冠軍戰，桃園龜山投手李立威投打有表現，先發5.2局壓制對手打線，6局「用自己喜歡的球棒打」，果然建功幫助球隊送回追平分，延長賽擊敗台東豐田奪冠。

2019年富邦盃台灣12強少棒賽冠軍戰，桃園龜山與台東豐田爭冠，桃園與豐田被視為今年度各國內國手選拔賽最不好惹的球隊；龜山先發投手李立威扛冠軍戰先發，給球隊安定感，總計投5.2局被敲6支安打，失掉4分（3分責失分），表現不差。

李立威今天以先發打第3棒，前3次打擊機會選到1次保送，6局關鍵時刻上場打擊前，總教練李政達不斷在場邊喊著：「找出你喜歡的球棒」，李立威拿著喜歡的球棒上場，果然一棒建功，敲出三壘打，替球隊送回追平分，將比賽逼近延長賽。

龜山延長賽第8局單局攻下6分、奠定勝基，終場以11比6拿下勝利；李立威透露，這支球棒剛買來的時候就是由他試打，所以特別習慣用這支球棒攻擊，他也自評今天先發出賽表現不錯，控球都有做到教練團要求。

李政達解釋，對於少棒球員來說，每支球棒的重量、長度都會有些微的差異，讓他們用自己習慣的球棒打，上場也會對打擊更有自信。

李立威先發5.2局好投壓制，宋翊偉接手後援2.1局僅被敲出1支安打、無失分，拿下冠軍戰勝投，8局也敲出安打，串聯攻勢，幫助球隊順利拿下勝利，宋翊偉拿下明星球員投手獎。（編輯：方沛清）1080225

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