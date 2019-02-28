桃猿新洋投李茲 與樂天前隊友相見歡

（中央社記者楊啟芳台北28日電）Lamigo桃猿與東北樂天金鷲今、明2天進行的交流賽，桃猿新洋投李茲也在名單中，曾效力過樂天的李茲，在天母棒球場與前隊友、教練相見歡，他也期待上場面對打者，早點進入比賽狀況。

李茲（Radhames Liz）之前在美國職棒待過巴爾的摩金鷹、聖地牙哥教士隊，2011年加盟韓國職棒LG雙子隊，該年出賽30場拿下11勝，2013年還以188次三振奪下三振王。2013年後李茲回美國發展，直到2016年加盟日職樂天金鷲，出賽5場，拿下0勝3敗，防禦率6.94。

透過這次交流賽機會，李茲也見到前隊友與教練，他說：「非常開心，因為有很多好朋友在那邊，這次可以換一個環境見到他們，都很開心。」除了敘舊，前隊友還開玩笑虧李茲的新球隊很強。

李茲日前還在打加勒比海大賽，他表示，藉由這個賽事維持手感，讓自己不會間隔太久沒比賽，到台灣後感覺都不錯，很開心可以趕快進入比賽狀況。由於之前李茲已有日韓職棒經驗，他說：「棒球到哪裡都是棒球，上了場還是要認真面對打者，場上狀況瞬息萬變，都要準備起來。」

不過李茲指出，比起美國打者屬於全力揮擊，亞洲球風戰術和短打較多，對投手來說比較不好處理，也因為之前在日韓的經驗，他說：「來到亞洲之後我變成比較好的投手，在球路控制、準度上，都比之前好。」

李茲也與富邦悍將新洋將索沙（Henry Sosa）有交情，對於索沙，李茲說：「他是一個好投手，不過只要對戰到他，即使是朋友，還是要打敗他。」（編輯：張芷瑄）1080228