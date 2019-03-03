愛河鐵人三項 林威志稱王張綺文封后

（中央社記者程啟峰高雄3日電）2019第13屆維士比盃愛河國際鐵人三項賽今天在高雄市愛河及其沿岸登場，結果男子組由高雄在地好手林威志稱王，女子組則由2018雅加達亞運國手張綺文封后。

高雄市副市長洪東煒到場為選手加油時說，愛河國際鐵人三項賽事邁入第13年，這次個人及接力共約600名選手參賽，60隊接力隊伍中有10隊是特教生，由扶輪社自行車隊員及高雄鐵人成員協助完賽，讓這群身心障礙生能完成一場不可能的任務，別具意義。

這項鐵人三項賽事游泳距離為1500公尺，今年調整競賽路線從高雄市建國橋西側的河西一路愛河畔階梯出發，往東游至對向河東路側，右轉再迴轉，選手需游過七賢橋，至中正橋前水域折返。

林威志、張綺文分別在男、女子組游出最快佳績，林威志20分21秒49，張綺文為21分45秒79。

出身高雄的林威志在男子組總排名以1小時56分44秒89榮獲第1名（游泳20分21秒49、自行車53分38秒32、路跑41分37秒06）。

林威志表示，開賽後就維持正常速度順利進行各項比賽，不想太衝刺，好保存體力接戰17日在台南安平舉行的另一項國手選拔賽，沒想到還是摘金。

張綺文則以2小時01分16秒08（游泳21分45秒79、自行車54分42秒94、路跑43分41秒48）在女子組總排名掄元。

張綺文指出，這次出賽狀況不少，她游泳在下水前200公尺很不順利，先是被一群人壓到水底，在混亂中身體還被人摸到，感覺不舒服，幸好游200公尺後就追上領先集團並一路保持領先。

她又說，接著騎自行車才踏上車就遇坐墊鬆陷，騎沒多久又摔掉水壺，還好半路有學弟支援水壺；最後路跑則跑到腳快抽筋，半途還被兩隻狗追，她因怕狗被嚇到有稍停頓，一度打亂比賽節奏，還好最後有驚無險摘下參賽愛河鐵人三項5年來的首金。（編輯：翁翠萍）1080303