溝通後決定接二軍教頭 高志綱不辦引退儀式

統一7-ELEVEn獅隊鐵捕高志綱4日在台北舉辦轉任二軍總教練記者會，他表示，經過球團長時間溝通、解釋，也希望能幫助球隊，才真正決定接下這個位置，不過並不會辦引退儀式。中央社記者張新偉攝 108年3月4日

（中央社記者楊啟芳台北4日電）轉任中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊二軍總教練的高志綱今天表示，原本對今年轉教練有點抗拒，但經球團長時間溝通、解釋，他也希望幫助球隊才決定，但不會辦引退儀式。

今年球季開始，38歲的高志綱轉任獅隊二軍總教練。高志綱下午於台北大倉久和大飯店舉辦記者會表示，去年季末球團有詢問是否有轉任教練意願，剛開始回應是希望以選手身分再打一年。不過，球季結束後，原獅隊體能教練一色優離隊，教練團須更動，獅隊再次詢問轉任教練意願。

「當下想說不是講好了嗎，老實說一開始有點抗拒」，高志綱說，完全沒想到球團又找他談這件事，本來已備戰新球季了，也有自主訓練規劃。

至於點頭答應關鍵，他說，與球團溝通好幾週，最後是考慮如果以球員身分再打一年，或以教練身分，哪個幫球隊較多。

高志綱說：「剛開始我還沒準備好當教練，畢竟會打球和會教球是兩回事，不過溝通過後，既然球隊這麼需要，也釋出很大善意，那就來試試看好了。」

至於今年是否辦引退儀式，他開玩笑說，「辦引退是不是就不能繼續打球了」；他不喜歡引退儀式場面，且接下來職位轉換非常忙，不會辦引退儀式。

不過，高志綱表示，歡迎球迷到二軍找他，「我沒有離開，所以非常歡迎大家到二軍看我們比賽」，好好鼓勵、支持這些年輕「小獅子們」，讓他們有動力。（編輯：李明宗）1080304