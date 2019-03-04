高志綱規定球員不能喊總教練 笑稱再叫就冰起來

轉任中職統一7-ELEVEn獅隊二軍總教練的高志綱4日說，剛開始很不適應新職務，現在已經比較上手，還不許球員叫他「總教練」，笑稱再叫「冰起來」。中央社記者張新偉攝 108年3月4日

（中央社記者楊啟芳台北4日電）轉任中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊二軍總教練的高志綱今天說，剛開始很不適應新職務，沒當教練的實感，但現已較上手，還不許球員叫他「總教練」，笑稱再叫「冰起來」。

今年球季開始，38歲的高志綱從球員轉任獅隊二軍總教練。高志綱下午於台北大倉久和大飯店舉辦記者會說：「第一次沒有那種練球的感覺，因為沒有自己實際下去訓練，好空虛喔，很不實在的感覺。」但春訓一、二軍分開訓練後，他要負責訓練計畫，開始有忙碌的實感。

多一些實務操作後，加上日前到美國進修，高志綱已更上手。不過，高志綱表示，還是要多聽、多看，棒球領域一直在更新，只紙上談兵不太好。

高志綱說，現在年輕球員資質都很好，訓練上教練永遠是輔助角色，重點是球員肯不肯練，「或許年輕選手在方向上會不太清楚，我會坐下來好好溝通，等到懂了之後再協助」。

另外，高志綱希望球員不要叫他總教練，還開玩笑對球員說：「再叫我總教練，我就把你冰起來。」

高志綱表示，現在被稱總教練還太「虛」，「你明明2個月前還叫我學長，2個月後就叫我總教練了，老實說我也不適應」，且跟選手有距離感，很難好好談事情，「我也不舒服」。（編輯：李明宗）1080304