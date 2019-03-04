WSBL黃虹瑛飆新高24分 率電信大破台電

（中央社記者龍柏安台北4日電）WSBL超級女子籃球聯賽，歷經農曆年休兵一個多月，今天在板橋體育館重新開打，中華電信女將手感沒生鏽，後衛黃虹瑛全場轟下24分帶領下，以113比67痛擊台灣電力。

中華電信今天火力全開，單場團隊命中率高達62%，且團隊3分球命中率也達45%，全場海灌113分同步寫下聯盟本季單場最高得分，改寫她們1月28日面對台電時攻下97分的紀錄。

電信開局就展現旺盛火力，首節就狂轟39分，其中黃虹瑛第1節7投5中，包括3分球3投中2，另兩罰俱中包辦14分，首節打完就取得16分領先。

手下不留情的電信，第3節再用一波23比8猛攻，將領先一口氣拉開，第4節甚至領先超過40分，提前替比賽定調。

黃虹瑛今天攻下本季單場新高24分，後衛潘姿吟拿下19分、9助攻，黃湘婷則添得16分、9籃板。台電陣中則以替補後衛李郡歡的17分最高。

至於台灣女籃霸主國泰人壽，今天克服上半場打完6分落後，在第3節靠著一波27比13的攻勢後來居上，終場90比79擊敗台元紡織，將本季連勝場次推進至7場。

國泰後衛林育庭今天攻下本季新高的23分、14助攻，還另有5助攻與5抄截，最強菜鳥陳薇安則拿下次高的21分、6助攻與5籃板，台元則以老將劉君儀的13分最高。（編輯：翁翠萍）1080304