魏應充與吳志揚會面 展現味全龍重返中職決心

頂新集團欲以味全龍名字重返中華職棒，農曆年前開始就有動作，中職也持續提供協助，頂新和德文教基金會董事長魏應充（右）5日正式與中職會長吳志揚（左）會面，表達加盟決心。（頂新集團提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年3月5日

（中央社記者謝靜雯台北5日電）味全龍欲重返中華職棒，頂新集團三董魏應充今天與中職會長吳志揚正式會面，表達加盟中職決心，並請託吳志揚，促成拜會4支中職球團領隊，讓味全龍再現。

頂新集團欲以味全龍名字重返中華職棒，農曆年前就有動作，中職也持續協助頂新撰寫加盟企劃書。魏應充今天正式與吳志揚會面，談起自小就熱愛棒球的往事，回憶小時候即使眼睛感染結膜炎，仍會半夜爬起來抱著黑白電視機，和兄弟姊妹們一起收看衛星轉播的威廉波特少棒賽，那種感動現在都還記憶深刻。

魏應充透露，2012年就曾想重返職棒，2016年遇到人生最低潮的時刻，但思思念念的仍是最愛的棒球夢。他先推動接棒未來基層棒球公益計畫，認養了中台灣共21所學校，贊助3年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練，進一步更推動「接棒未來—追夢工程計畫」，讓青少棒國中球員也有機會到日本念高中、打棒球，一圓甲子園夢。

魏應充表示，中職維持4隊規模已超過10年，希望新球隊的加入，可以活絡職棒賽事。頂新目前已成立職業棒球籌備處，邀請味全龍前領隊任中傑擔任資深顧問，希望領隊、總教練人選在3月底、4月時能到位，並要求團隊積極評估在彰化設立球隊基地的可能性。（編輯：張雅淨）1080305