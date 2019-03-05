4月中交加盟中職企劃書 頂新：壓力很大

（中央社記者楊啟芳台北5日電）針對味全龍重返中華職棒，頂新集團三董魏應充今天與中職會長吳志揚正式會面，頂新預計會在4月中繳交加盟企劃書，內容必須包含主場規劃，頂新發言人歐陽劭瑋坦承壓力很大。

吳志揚表示，今天雙方談得很開心，並建議頂新集團4月中送加盟企劃書，並在4月底透過常務理事會審核。在這之前，吳志揚會幫頂新集團安排與4球團代表見面，他說：「一方面當面表示誠意，或是大家可以一起做什麼事情，如果有要修正的也可以先講。」

吳志揚說明，會先讓魏應充與4球團老闆見面，用聚會餐敘的形式，還想安排頂新的職棒籌備處，與4球團工作團隊碰面，讓他們得以請教，吳志揚說：「籌備處要處理的事情也不可能叫魏董來問，就讓團隊之間來討論。」

今天雙方會面時，也有談到主場部分，吳志揚笑說：「我今天發現魏董都能掌握，因為他有看我的直播，這個議題我談過很多次。」歐陽劭瑋則指出，「魏應充先生要我們用科學化驗證，有很多因素要考量，團隊有很大壓力，因為有一定的時限，我們會再密切跟會長請益和討教」。

歐陽劭瑋表示，加盟企劃書必須把主場因素考量進去，包括台北大巨蛋、新竹、高雄澄清湖都在考量中，他說：「新竹和澄清湖魏應充先生都去看了，上週末也有去天母棒球場看球，但評估還是交給專業團隊，今天與吳志揚會長會晤現場，任中傑資深顧問也有在場，很快會跟大家報告。」（編輯：張雅淨）1080305