洋基左投沙巴西亞 開季將列傷兵名單

（中央社紐約6日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天表示，左投老將沙巴西亞（CC Sabathia）開季將列傷兵名單。

38歲的沙巴西亞即將邁入個人大聯盟生涯第19個球季，開季他可能錯過2次先發機會，讓他在2019年的球季可能延到4月中開始。布恩告訴記者，球季外的血管成形術和膝蓋開刀，延誤了沙巴西亞為球季做的準備。

布恩在春訓熱身賽洋基以5比9敗給聖路易紅雀後說「一切都進行得蠻順利的」，「他已經進行第2次（牛棚練投），我不能期待在開季就看到他，若一切按照計畫走，他可能會晚幾週回到球場。」

即使已經被放進輪值，但沙巴西亞仍須因為去年9月27日在比賽中砸中坦帕灣光芒的兩名打者，遭到禁賽5場的處分。

根據大聯盟官網報導，沙巴西亞說：「我感覺就像再次面對打者（在打擊練習中）或是模擬賽中」，「或許接下來幾週我可以模擬（我會面對打者），一切看起來都很好，沒有什麼挫折，手臂、膝蓋、心臟，一切都感覺很好，就繼續努力。」

沙巴西亞已經宣布這將是他生涯的最後一個球季，他在克里夫蘭印第安人、密爾瓦基釀酒人、紐約洋基共538場先發中拿下246勝153敗，防禦率3.70；上季他在洋基先發29場，戰績9勝7敗、防禦率3.65。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1080307