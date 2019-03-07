早期執教壓力大 洪一中養成慢跑習慣紓壓

（中央社記者楊啟芳台北7日電）Lamigo桃猿隊總教練洪一中今天與黃子鵬出席運動品牌活動，洪一中表示，會養成慢跑習慣是因為2007至2010年左右執教壓力大，所以透過慢跑減輕壓力，也讓自己在場上更有精神。

洪一中平時有慢跑習慣，球季期間常會從家裡跑到桃園高鐵站，再跑到棒球場。對於養成固定習慣的原因，洪一中表示，早期在帶領選手時因比較嚴格，與選手相處上有時會鬧不愉快，加上2010年下二軍執教這段日子，自己壓力比較大。

洪一中說：「有陣子心情鬱悶，有點醉生夢死，都待在家不出門，之後我老婆就叫我出去動一動，那時候還住高雄，就養成了每天跑步的習慣，讓自己減輕壓力，思緒也可以更清楚。」

除了幫助減輕壓力，洪一中還指出，跑步可以讓自己精神更好，他說：「我最不希望讓選手看到教練沒有精神，我們教練團也都有在動，所以教練團身形都沒有變。」

有時洪一中在路上跑步時，會有球迷認出他，洪一中表示，「我還滿希望人家叫我，跟我打招呼，很珍惜現在這個時候，人家認識你是好事，所以外面碰到要簽名、照相，我幾乎是來者不拒，也不會去掩飾」。

不過，洪一中笑說，其實很意外主辦單位會找他來參加這個活動，「以前都是藍寅倫、王柏融，這次怎麼會找我，我也嚇一跳，找我這個老人幹嘛」。（編輯：張雅淨）1080307