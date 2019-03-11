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文化李承風仍懷職棒夢 大專聯賽8局鎖南華

最新更新：2019/03/11 19:21
大專棒球聯賽（公開一級）複賽，文化大學投手李承風（圖）先發8局好投，壓制南華大學打線，率隊以2比1拿勝。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年3月11日
大專棒球聯賽（公開一級）複賽，文化大學投手李承風（圖）先發8局好投，壓制南華大學打線，率隊以2比1拿勝。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年3月11日

（中央社記者謝靜雯台北11日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽，文化大學陣中球員輪流得A型流感，但不影響搶勝決心，李承風先發8局好投，壓制南華大學打線，率隊以2比1拿勝，他去年選秀落選但仍懷職棒夢。

文化隊史拿下10座大專棒球聯賽冠軍，今年力拚連霸，總教練廖敏雄表示，比賽前一週球員輪流得A型流感，打擊感覺比較沒有力量，「還好球員精神有拿出來， 這次拚衛冕過程比較艱難一些」。

文化今天派出李承風先發，首局面對首名打者就被敲三壘打，再被敲出高飛犧牲打先失1分，但及時回穩沒有再多掉分數。李承風越投越穩，今天總計用101球投8局，被敲出5支安打，投出4次三振，失掉1分責失分，表現亮眼。

今天比賽兩隊攻勢集中在第1局，南華1局上先拿1分，文化下半局靠著保送、接連安打、失誤，單局攻下2分、超前比數。廖敏雄稱讚李承風是聰明的投手，「知道狀況不好時該如何投球，能夠有效掌握局面」，最後一局因為怕李承風被守備失誤影響，所以換上速球投手陽杰恩壓制，順利守住比賽勝利。

李承風表示，球隊打擊狀況不好，所以希望自己站得住腳，用投球讓打者更放心攻擊。李承風去年從穀保家商畢業後投入中職選秀，但沒有受到球隊青睞，進到大學磨練，希望球速再提升，準備好後再挑戰職棒。（編輯：張雅淨）1080311

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