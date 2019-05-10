王貞治盃延長賽奪冠 桃園獲小馬青棒中華代表權

108年王貞治盃全國青棒錦標賽冠軍戰10日登場，桃園市隊起先一路落後，仍堅持到底，將比賽逼入延長賽，終場成功以4比3逆轉勝，連兩年拿下美國小馬聯盟帕馬級青棒賽中華代表權。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年5月10日

（中央社記者謝靜雯台北10日電）王貞治盃青棒賽冠軍戰，桃園市7局抓準新北市隊關鍵失誤搶分，將比賽逼入延長賽，延長賽第9局靠陳致均代打再見安以4比3獲勝，連兩年拿下美國小馬聯盟帕馬級青棒賽代表權。

108年王貞治盃青棒賽冠軍戰，新北市隊（穀保家商）與桃園市隊（平鎮高中）交手，新北市隊先發投手李慶隆前6局僅被敲出4支安打，有效壓制桃園市隊打線，表現不差。

新北市隊今天2局就有攻勢，靠著保送、陳思仲、許元泰、王順和接連安打，取得2比0領先，桃園市隊4局追回1分，新北5局再靠著保送、接連安打，拿下第3分。

6局打完新北市隊3比1領先，但7局投手、守備都有狀況，桃園市隊靠著接連安打、失誤，攻下2分、3比3扳平比數，將比賽逼入延長賽，延長賽第9局桃園市靠著保送、短打推進、陳致均代打敲出再見三壘打，幫助球隊拿下勝利。

桃園市隊後援投手徐若熙投3局被敲3支安打，投出4次三振、無失分，球隊順利拿下比賽勝利，徐若熙拿下冠軍戰勝投。

中華隊2012年後一度中斷參加小馬青棒賽事，當時由於體育署希望在小馬青棒與LLB青棒賽事二擇一參賽，從2013年起，中華隊改為只參加LLB青棒賽事，LLB青棒等級賽事2017年取消，中華隊去年重返小馬青棒，也順利拿下冠軍。

中華隊過去曾在2006年、2012年、2018年拿下小馬青棒冠軍，2012、2018年都是由桃園市（平鎮高中）取得代表權，此次桃園市隊再拿下中華代表權，接下來將於7月先赴日本宮崎打亞太區比賽，爭取前進美國打世界賽資格，挑戰世界賽2連霸。（編輯：吳協昌）1080510