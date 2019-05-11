楊振裕首度轟左投 春聯打擊突出已不抱職棒夢

（中央社記者謝靜雯台北11日電）合作金庫棒球隊野手楊振裕春季聯賽4強與台灣電力交手，單場3安，生涯首度對左投開轟，率隊晉級冠軍戰。楊振裕身材不突出，但爆發力佳，春聯打擊成績突出，但他已不抱職棒夢。

楊振裕結束與崇越隼鷹成棒隊合約後，今年加入合作金庫棒球隊，此次春季聯賽打擊表現突出，今天賽前總計7場出賽，24打數敲出10支安打，包括1發全壘打，打擊率4成17。

今天4強與台電交手，楊振裕4局敲出安打，6局敲出超前比數2分砲，8局敲出個人單場第3安，打擊手感維持的不錯；合庫總教練許順益表示，楊振裕身材雖然不突出，但是打擊爆發力很好，今天比賽關鍵全壘打，帶起球隊士氣，雖然目前還是球隊的預備球員，但今年有機會升為正職球員。

今年25歲的楊振裕表示，春季聯賽開打前的業餘明星對抗賽，打擊狀況其實不好，回到母隊後透過大量練打找回好的打擊手感，春季聯賽打擊狀況維持的不錯。

楊振裕過去曾兩度參加中職選秀，但都沒有獲得球隊青睞，儘管今年選秀應會多增加味全龍隊，許多好手躍躍欲試，但楊振裕已經暫時不抱職棒夢，「在合庫比較穩定」。

楊振裕今天敲出個人春聯第2轟，但他透露對左投開轟是生涯第一次，過去遇上左投會有點害怕，今天全壘打的打擊機會，剛好有配合戰術，抓到對手節奏，將曲球打出牆外；明天冠軍戰將與前東家崇越隼鷹交手，他也笑說：「我熟悉他們、他們也對我很熟悉」。（編輯：吳協昌）1080511