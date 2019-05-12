陳品捷打擊狀況不佳 下二軍調整手感

（中央社記者楊啟芳新北12日電）富邦悍將外野手陳品捷近期打擊狀況不佳，今天下放二軍，由申皓瑋升上一軍，陳品捷表示，今年對手策略不一樣，打擊有點亂掉，上場時腦袋空白，因此希望下二軍調整好自己。

陳品捷去年出賽112場，敲出122支安打，打擊率2成94。不過本季打擊狀況不佳，上一次擊出安打是在4月30日，因此球團今天將他降下二軍，拉上申皓瑋。悍將總教練陳連宏表示，「讓他下去調整一下，下去多打一點比賽，在這邊壓力更大」。

陳品捷目前出賽25場，擊出9支安打，打擊率1成36，對於陳品捷的狀況，陳連宏指出，選球沒有到很差，但擊球位置不是很好。陳連宏也說明近期陳品捷會在一軍的考量，「他的貢獻不只打擊，守備很好，比賽後半段需要他」。

陳品捷則表示，「打擊有點亂掉，今年對手的策略跟前2年很不一樣，我有時候會腦袋空白，上去打擊的想法跟對手沒辦法match到。」陳品捷也指出，以前很少遇過這麼長的低潮，之前在小聯盟有過一次，但那次是因下雪影響。對於下二軍，陳品捷不會感到沮喪，希望將自己調整好。

至於頂替陳品捷位置的申皓瑋，本季在一軍還沒敲出安打，不過陳連宏說：「他的守備能力跟品捷差不多，二軍報告打擊感覺也不錯。」申皓瑋在二軍出賽15場，敲出3發全壘打，打擊率2成78。（編輯：張芷瑄）1080512