更多編輯台推薦新聞：
水族市場寵兒網球蝦 無洄游生態易成消耗品
生活

水族市場寵兒網球蝦 無洄游生態易成消耗品

【六四專題】他們的30年
兩岸

【六四專題】他們的30年

iPhone難逃川普新關稅 蘋果淪夾心餅乾
產經

iPhone難逃川普新關稅 蘋果淪夾心餅乾

軍聞社新聞官拍攝行軍 獲國際攝影獎
政治

軍聞社新聞官拍攝行軍 獲國際攝影獎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陳品捷打擊狀況不佳 下二軍調整手感

最新更新：2019/05/12 13:53

（中央社記者楊啟芳新北12日電）富邦悍將外野手陳品捷近期打擊狀況不佳，今天下放二軍，由申皓瑋升上一軍，陳品捷表示，今年對手策略不一樣，打擊有點亂掉，上場時腦袋空白，因此希望下二軍調整好自己。

陳品捷去年出賽112場，敲出122支安打，打擊率2成94。不過本季打擊狀況不佳，上一次擊出安打是在4月30日，因此球團今天將他降下二軍，拉上申皓瑋。悍將總教練陳連宏表示，「讓他下去調整一下，下去多打一點比賽，在這邊壓力更大」。

陳品捷目前出賽25場，擊出9支安打，打擊率1成36，對於陳品捷的狀況，陳連宏指出，選球沒有到很差，但擊球位置不是很好。陳連宏也說明近期陳品捷會在一軍的考量，「他的貢獻不只打擊，守備很好，比賽後半段需要他」。

陳品捷則表示，「打擊有點亂掉，今年對手的策略跟前2年很不一樣，我有時候會腦袋空白，上去打擊的想法跟對手沒辦法match到。」陳品捷也指出，以前很少遇過這麼長的低潮，之前在小聯盟有過一次，但那次是因下雪影響。對於下二軍，陳品捷不會感到沮喪，希望將自己調整好。

至於頂替陳品捷位置的申皓瑋，本季在一軍還沒敲出安打，不過陳連宏說：「他的守備能力跟品捷差不多，二軍報告打擊感覺也不錯。」申皓瑋在二軍出賽15場，敲出3發全壘打，打擊率2成78。（編輯：張芷瑄）1080512

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報