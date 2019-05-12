YOKOSO桃猿 台日職棒應援團交流同樂

中華職棒Lamigo桃猿隊12日持續在桃園球場舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，並邀請日職球團吉祥物與啦啦隊到場參與，向台灣球迷展現道地日系應援風格。中央社記者張新偉攝 108年5月12日

（中央社記者張新偉桃園12日電）Lamigo桃猿隊主題日「YOKOSO桃猿」連續3天在全猿主場登場，台日應援文化交流展現熱鬧、活潑氛圍，讓大小球迷度過開心母親節。

適逢母親節假日，今天球場內外共吸引超過8000名球迷參與同樂，賽前由跨海參加盛會的千葉羅德隊吉祥物謎之魚、東北樂天隊Clutch與福岡軟銀隊吉祥物MATCH KUN擔任比賽開球嘉賓。

開球結束後，吉祥物們也登上看台與球迷一起應援，5局還舉辦吉祥物跑步競賽，球團更在7局中模仿日職中場活動，施放白色氣球炒熱氣氛。

除吉祥物外，日職太平洋聯盟啦啦隊Pacific League Girls、北海道日本火腿鬥士隊啦啦隊FIGHTERS GIRL、福岡軟銀鷹隊啦啦隊HONEYS與桃猿啦啦隊LamiGirls也集結登場，大跳單曲「Love Me More」，展現台日啦啦隊熱情活力。

在日本啦啦隊強勢登場下，LamiGirls也大秀才藝迎擊，由籃籃、彩香與菲菲連續3天個人秀。新成員菲菲表示，很緊張，但就好好把握機會展露專長，帶給球迷不一樣的一面；彩香則用日文演唱淚光閃閃，讓現場球迷聽得如癡如醉。

在和風應援加持下，Lamigo桃猿隊在主場展現氣勢，靠著先發投手翁瑋均8局優質先發，率隊以9比4擊敗目前戰績第一的中信兄弟隊，拿下近期3連勝，也是主場的10連勝，並將勝差拉近至0.5場，全場內外氣氛都嗨翻。（編輯：陳惠珍）1080512

中華職棒Lamigo桃猿隊12日持續在桃園主場舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，邀請日職太平洋聯盟、北海道日本火腿鬥士隊及福岡軟銀鷹隊3隊啦啦隊與桃猿啦啦隊LamiGirls一起在場邊應援，炒熱現場氣氛。中央社記者張新偉攝 108年5月12日

中華職棒Lamigo桃猿隊12日母親節在桃園主場出賽，並舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，邀請日職啦啦隊與桃猿啦啦隊LamiGirls一起在場邊應援。中央社記者張新偉攝 108年5月12日

中華職棒Lamigo桃猿隊12日持續舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，邀請日職3支啦啦隊與桃猿啦啦隊LamiGirls一起在場邊應援，賽後並合影留念。中央社記者張新偉攝 108年5月12日

中華職棒Lamigo桃猿隊12日持續舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，並邀請日職千葉羅德隊吉祥物謎之魚（左2）、東北樂天隊Clutch（右2）、福岡軟銀隊吉祥物MATCH KUN（右）擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝 108年5月12日

中華職棒Lamigo桃猿隊12日在桃園主場持續舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，中場並邀請跨海來台的日職球隊吉祥物玩起跑步競賽。中央社記者張新偉攝 108年5月12日

中華職棒Lamigo桃猿隊12日舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，日職東北樂天隊吉祥物Clutch（右）跨海參與，還拿起紙筆畫下桃猿啦啦隊長阿誠（左），展現才藝。中央社記者張新偉攝 108年5月12日

中華職棒Lamigo桃猿隊12日持續在桃園主場舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，並邀請多名日職球團吉祥物跨海參與，吉祥物們賽前與桃猿選手一同集氣。中央社記者張新偉攝 108年5月12日

中華職棒Lamigo桃猿隊本週舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，也安排專屬啦啦隊LamiGirls進行個人秀，12日由新學妹菲菲擔綱演出舞蹈秀，吸引全場目光。中央社記者張新偉攝 108年5月12日

中華職棒Lamigo桃猿隊本週在桃園主場舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，並安排專屬啦啦隊LamiGirls進行個人秀，11日由日本成員彩香賽前演唱日文歌曲「淚光閃閃」。（資料照片）中央社記者張新偉攝 108年5月12日

中華職棒Lamigo桃猿隊本週推出主題活動「YOKOSO桃猿」，並安排專屬啦啦隊LamiGirls進行個人秀，10日起由籃籃（右起）、彩香與菲菲輪番演出。中央社記者張新偉攝 108年5月12日