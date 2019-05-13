田中將大技壓賽揚強投 洋基勝光芒[影]

（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）MLB日籍投手田中將大今天先發7局只失1分，技壓去年美聯勝投、防禦率雙冠王暨賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell），率洋基7比1擊敗美聯東區龍頭光芒，只落後光芒半場勝差。

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基客場挑戰坦帕灣光芒3連戰的最終戰，今天由田中將大對上史奈爾。

去年戰績21勝5敗的史奈爾，今天前3局表現完美，在他面對的9名打者中，有7人遭到他三振。史奈爾整場先發5.2局送出12次三振、僅2次四壞球保送，被擊出2支安打，丟掉2分都是自責分，在球隊輸球的情況下承擔敗投，本季目前3勝4敗。

田中將大雖不及史奈爾耀眼，但生涯對上光芒有9勝4敗的成績，今天先發7局送出7次三振，沒有四壞球保送，被打5支安打，只丟掉1分自責分。

田中將大今天只用73球，其中55球是好球，他在第2局到第6局間，曾一度連續解決12名打者。

洋基在5局兩出局，壘上沒有跑者的情況下，靠連續安打拿下分數，以2比0領先，終止史奈爾連續10局無失分的紀錄。

洋基今天前5局2比0領先，6局光芒追回1分，洋基8局拿下1分保險分，再於9局打下4分確保勝利，最終7比1擊敗光芒。這也是洋基所贏得的連續第6個3連戰系列。（譯者：李晉緯：核稿：陳亦偉）1080513