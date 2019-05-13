柳賢振無安打8局才破功 道奇6比0勝國民

（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB韓籍左投柳賢振今天先發投8局無失分，前7.1局更讓對手未敲出任何安打，率領洛杉磯道奇以6比0擊敗華盛頓國民。

本季戰績5勝1敗的柳賢振本場比賽投8局，送出9次三振，有1次四壞球保送，僅被擊出1支安打無失分，讓他連續無失分的局數延長到24局，防禦率也下降到1.72。

柳賢振前一場對亞特蘭大勇士，只用93球就完投9局，率道奇以9比0完封勇士，但這場比賽投了116球，是生涯單場用球數最高的一次。

道奇席格（Corey Seager）今天在8局下半揮出滿貫砲，單場貢獻5分打點，是他生涯第2發滿貫彈，貝林格（Cody Bellinger）3打數3安打，選到1次四壞球保送，並跑回兩分，馬丁（Russell Martin）則有兩支安打的表現。

國民上一戰對道奇時曾轟出滿貫全壘打的巴拉（Gerardo Parra）今天在8局擊出一支左外野方向場地規則二壘安打，粉碎柳賢振無安打比賽的美夢。

國民投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）今天先發投6局，送出7次三振、2次四壞球保送，被擊出4支安打，丟掉2分都是自責分，最後承擔敗投。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080513