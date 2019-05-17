艾迪頓6.1局好投 兄弟敲4轟中止7連敗

（中央社記者楊啟芳台北17日綜合報導）中華職棒今天在洲際棒球場的比賽由富邦悍將對中信兄弟，靠著先發艾迪頓投6.1局失2分，加上里迪、陳子豪、詹子賢、張志豪都開轟，兄弟以8比2中斷本季最長的7連敗。

2局下兄弟洋砲里迪先敲出2分全壘打，4局下陳子豪擊出內野安打後，林智勝遭觸身球，詹子賢再獲得四壞球保送，形成滿壘，接著黃鈞聲敲出二壘安打，帶有2分打點。

5局上悍將高國麟、李宗賢接連敲出二壘安打，追回1分。不過6局下兄弟的張志豪轟出2分砲，再度拉開比分，取得6比1領先，這支全壘打是張志豪本季第7轟。

7局上兄弟先發投手艾迪頓連對方克偉、李宗賢投保送，投手換上王鴻程後，再丟出保送形成滿壘，接著讓王正棠擊出滾地球沒掉分，但胡金龍擊出內野安打，帶有1分打點。

7局下陳子豪轟出陽春全壘打，8局下詹子賢也敲陽春砲，本季全壘打來到10支，與Lamigo桃猿朱育賢並列全壘打王，且詹子賢敲的22支安打中，有10支全壘打。終場兄弟就以8比2擊退悍將，中止本季各隊最長的7連敗，目前兄弟落後桃猿0.5場勝差，位居第二，富邦則是第四。

兄弟先發投手艾迪頓主投6.1局，被敲6支安打，投3次保送、6次三振，失2分，收下本季第4勝，也獲得單場MVP。艾迪頓表示：「今天感覺還不錯，勝敗是兵家常事，我們之前連敗，但今天勝利是連勝的開始，我們有很好的團隊，我的工作是幫助球隊贏球。」

艾迪頓與隊友林書逸每天都會「語言交換」，互教一句英文和中文，因此艾迪頓中文程度不錯，他賽後笑說，最新學到的是「拐氣」、「我愛你」。（編輯：陳惠珍）1080517