北市幼兒足球賽 從小培養興趣

2019台北市幼兒足球錦標賽18日在台北田徑場熱鬧開踢，儘管比賽過程一度下起雨來，仍澆不熄小選手熱血，在場上全力拚搏。中央社記者白芷達邦攝 108年5月18日

（中央社記者白芷達邦18日台北電）2019台北市幼兒足球錦標賽今天在台北田徑場熱鬧開踢，今年共有162隊、高達2000名小選手同場競技，每組都會選出1隊冠軍以及2隊優勝，培養小朋友對足球運動的興趣。

台北市幼兒足球錦標賽18日至19日在台北田徑場舉行，本屆賽事在短短2天內就報名額滿，共吸引162隊參賽，並依照小班組、中班組、大班組、跨園所組等組合，進行7人制足球比賽。

台北市政府體育局副局長劉寧添及台北市議員李柏毅也特別出席開幕典禮，為參賽的小選手加油打氣，18日上午場次比賽中下起大雨，小選手發揮運動家精神，繼續在場上揮灑熱血，展現平時訓練成果。

邁入第10屆的台北市幼兒足球錦標賽是一個重要的里程碑，每年賽事最大宗旨在提供孩子健全的成長環境，對孩童人格的正向發展。近年來台灣足球發展逐漸受到重視，今年賽事尚未開放報名，已有許多園所師長詢問，可見足球運動已成功深植家長及小朋友心中。

為期2天的賽程，小朋友除了在場上賣力奔馳外，主辦單位也在週邊設置一系列趣味活動，有「足球飛靶區」、「射腳小天才」等，歡迎全家大小共襄盛舉，感受足球特有的魅力。（編輯：吳協昌）1080518

2019台北市幼兒足球錦標賽18日起在台北田徑場登場，上午場次比賽中一度下起大雨，小選手仍發揮運動家精神，繼續在場上揮灑熱血，展現平時訓練成果。中央社記者白芷達邦攝 108年5月18日

2019台北市幼兒足球錦標賽18日起在台北田徑場熱鬧開踢，今年共吸引約2000名小選手參賽，依不同組別分頭進行7人制足球賽，盼助足球運動在台扎根。中央社記者白芷達邦攝 108年5月18日

為助學童培養運動習慣及團隊合作精神，台北市幼兒足球錦標賽舉辦至今已邁入第10屆，今年賽事18日在台北田徑場開踢，小選手們場上拚搏，展現腳下功夫。中央社記者黃鈺嵐攝 108年5月18日