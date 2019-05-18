更多編輯台推薦新聞：
台灣擁抱穆斯林 外媒：中國應該學習
國際

台灣擁抱穆斯林 外媒：中國應該學習

失落吳哥文明 台大團隊揭密可能與大洪水有關
科技

失落吳哥文明 台大團隊揭密可能與大洪水有關

走私集團剋星 前8月緝毒犬查獲逾千公斤毒品
生活

走私集團剋星 前8月緝毒犬查獲逾千公斤毒品

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
英駐港領事館職員赴中國失聯 北京證實已行政拘留 未說明原因
首頁 / 運動

世界空手道土耳其站 文姿云再闖金牌戰

最新更新：2019/05/18 17:28

（中央社記者龍柏安台北18日電）亞運空手道金牌2連霸名將文姿云，在2019世界空手道公開賽土耳其的伊斯坦堡站，連闖6關挺進金牌戰，明天將和伊朗女將卡瑟（Taravat Khaksar）爭金。

文姿云是目前女子55公斤量級世界排名第2的名將，今年她共參加5站世界空手道公開賽，其中包括杜拜、摩洛哥的拉巴特，以及土耳其伊斯坦堡都闖進決賽，而她在杜拜摘金，拉巴特則拿下銀牌。

這次土耳其站，文姿云首役以1比0險勝俄羅斯選手，有驚無險闖過頭關，頭過身就過的她，接下來幾乎沒有遭遇太多阻力，直到8強遇世界排名第4的義大利名將卡定（Sara Cardin）。

現年32歲的卡定，曾是2014世界空手道錦標賽金牌得主，她生涯共在歐洲空手道錦標賽包辦3金、3銀、1銅，也因為她兼具優雅氣質與亮麗外型，曾被義大利媒體封為「空手道小姐」。

8強賽文姿云和卡定正規賽以2比2打平，靠著「先取」優勢驚險過關，接下來4強賽再以1比0力克雅加達—巨港亞運銅牌、印尼女將佐科爾達（Cokorda Istri Agung Sanistyarani），闖進金牌戰。

文姿云金牌戰的對手，是近況極佳的伊朗女將卡瑟，上一站卡瑟才剛在摩洛哥拿下銅牌，奧地利站則是奪得金牌。

文姿云在臉書上透露，她不習慣賽前看籤表，因為只要一看，通常就不用睡了，滿腦子會一直想要怎麼打，她很期待明天的決賽，也感謝所有粉絲的加油。（編輯：張芷瑄）1080518

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報