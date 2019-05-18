瑞安6局失1分好投 獅隊擊退桃猿獲3連勝

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊18日在天母球場迎戰Lamigo桃猿隊，獅隊先發投手瑞安（右）主投6局僅失1分，率隊以8比1擊退桃猿，取得近期3連勝。中央社記者楊啟芳攝 108年5月18日

（中央社記者楊啟芳台北18日電）中華職棒今天在天母棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對統一7-ELEVEn獅，獅隊先發投手瑞安主投6局僅失1分，加上打線4局下攻4分大局，終場以8比1擊退桃猿，取得3連勝。

雖然4局上桃猿的林泓育、陳俊秀、朱育賢接連安打，攻下1分先馳得點，不過下一棒郭嚴文擊出二壘方向平飛球，先被二壘手楊家維接殺後，傳到一壘，一壘手再傳給游擊手，形成罕見的三殺守備，為中職史上第19次。

三殺守備後，下個半局獅隊就攻下大局，潘武雄獲保送，蘇智傑、陳鏞基連續安打得1分，陳重羽選到保送形成滿壘，林祐樂再獲保送擠回1分，接著林祖傑敲出安打，帶有2分打點，取得4比1領先。

5局下陳重羽擊出1打點安打，6局下則是因桃猿捕手廖健富暴傳得1分，7局下高國慶也敲1打點安打，8局下林靖凱敲出深遠二壘安打，原一壘跑者唐肇廷一路奔回本壘，再攻下1分，終場獅隊就以8比1擊退桃猿，拿下3連勝。

獅隊先發投手瑞安主投6局，僅被敲出5支安打，沒有投出保送，出現1次觸身球，送出6次三振，失1分，獲得本季第2勝，也獲選為單場MVP。

瑞安表示，今天天氣不像以前這麼熱，所以狀況還不錯。之前瑞安因傷趕不上開季，上一場回歸一軍先發投5局，被敲5支安打失1分，也獲得勝投，他說：「有利用在二軍的時間，把需要加強的東西修正回來。」

獅隊總教練黃甘霖則表示，瑞安今天的表現有壓制性，本來擔心他傷還沒好，但球的位置不錯，以後重要比賽多了一位有壓制性的投手，「瑞安對我們很重要，讓守備可以比較放心，打擊節奏也比較順」。

另外桃猿的林泓育，在2局上遭瑞安觸身球。林泓育達成生涯百次觸身球，為聯盟第3位達成，前2位是陳瑞昌及王勝偉。（編輯：陳惠珍）1080518