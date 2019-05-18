悍將長打發揮單場3轟 因雨裁定勝兄弟

中職富邦悍將隊18日在台中洲際球場與中信兄弟隊交手，悍將隊派出陳仕朋先發登板；比賽至7局下半未能打完，因雨裁定悍將隊7比4拿勝。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年5月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職富邦悍將隊今天與中信兄弟隊交手，全場10支安打、超過一半是長打，申皓瑋、林益全、陳凱倫3人開轟，比賽7局下半沒有打完，因雨裁定悍將隊7比4拿勝，也中止了近期2連敗。

今天比賽兄弟隊前4局各拿1分，2局張志豪敲出個人本季第8轟，但悍將隊得分效率更好，2局靠著申皓瑋個人本季首轟，先替球隊將比數1比1扳平，林威廷安打、陳凱倫二壘打，再靠著高飛犧牲打，送回球隊超前分。

兄弟隊3局打完3比2領先，悍將隊4局再起攻勢，陳凱倫敲出個人本季第2轟，幫助球隊再度將比數扳平至3比3，李宗賢選到保送、胡金龍敲出安打，林益全敲出個人本季第5轟，3分砲替球隊拉開領先差距，悍將隊6局再靠著接連安打，多添1分保險分。

比賽打到7局下半，兄弟進攻、1人出局壘上有人時，因雨中斷超過1小時，中間一度雨勢減緩，但後來又下起大雨，比賽因雨裁定勝負。

悍將隊今天全場敲出10支安打，與兄弟隊安打數一樣，但長打火力發揮更好，其中有3支二壘打、3發全壘打；悍將隊林益全單場4打數2支安打、貢獻3分打點，關鍵全壘打幫助球隊超前比分，獲頒單場最有價值球員（MVP）。

悍將隊先發投手陳仕朋，比賽前半段雖然局局有狀況，但隊友火力支援，今天投5局被敲9支安打，投出2次三振，失掉4分責失分，拿下個人本季第3勝。（編輯：屈享平）1080518