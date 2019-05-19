更多編輯台推薦新聞：
數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看
專題

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看

春季甲子園曾被星稜完封 履正社復仇摘夏季冠軍
運動

春季甲子園曾被星稜完封 履正社復仇摘夏季冠軍

大火吞噬地球之肺 亞馬遜濃煙連太空都看得見
國際

大火吞噬地球之肺 亞馬遜濃煙連太空都看得見

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

世界空手道土耳其公開賽 文姿云谷筱霜雙銀

最新更新：2019/05/19 22:43

（中央社記者龍柏安台北19日電）台灣空手道名將文姿云與谷筱霜，今天在2019世界空手道土耳其公開賽決賽亮相，可惜兩人都不敵對手，各自拿下一面銀牌。

世界排名第2的文姿云，去年才在雅加達—巨港亞運女子55公斤量級締造史無前例的二連霸，今年她在奧運積分賽場上表現依舊亮眼，包括杜拜、摩洛哥的拉巴特與土耳其站在內，本季共3度闖進決賽。

可惜文姿云今天在55公斤量級決賽面對近況超優的伊朗女將卡瑟（Taravat Khaksar），文姿云開賽一度取得2比1領先，卻沒能守成，先被對手扳平，又在最後30秒陷入2比5落後，最終吞敗摘銀，連續兩站拿下銀牌。

闖進女子50公斤量級決賽的谷筱霜，對手則是兩屆世界空手道錦標賽金牌得主、土耳其名將艾帕普魯（Serap Ozcelik Arapoglu），谷筱霜一路挨打，最終以0比4不敵對手，拿下銀牌。

同樣在去年亞運摘金的谷筱霜，雖未能譜出驚奇擊敗現役世界排名第1的艾帕普魯奪金，不過這面銀牌仍是她自3月奧地利鍍銅之後，本季個人在國際賽的最佳成績。

由於2020東京奧運舉辦量級縮減，女子50公斤量級與55公斤量級合併為一個量級，而每個量級奧運積分排名前2的選手，將可透過積分排名直接取得奧運門票，目前艾帕普魯在50公斤量級積分榜上高居第1，而文姿云則是55公斤量級積分排名第1的選手。（編輯：唐聲揚）1080519

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報