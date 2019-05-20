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合庫育樂營8月登場 抗韓英雄吳昇峰指導打棒球

最新更新：2019/05/20 18:41
108年合作金庫暑假育樂營，分桌球、棒球、羽球於8月登場，合庫培育眾多知名球星，每年營隊期間，球星們都會放下身邊工作，親自指導學童球技，去年亞運中華隊棒球賽抗韓英雄吳昇峰（後排右）也將現身指導學員。中央社記者謝靜雯攝　108年5月20日
108年合作金庫暑假育樂營，分桌球、棒球、羽球於8月登場，合庫培育眾多知名球星，每年營隊期間，球星們都會放下身邊工作，親自指導學童球技，去年亞運中華隊棒球賽抗韓英雄吳昇峰（後排右）也將現身指導學員。中央社記者謝靜雯攝　108年5月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）108年合作金庫暑假育樂營，分桌球、棒球、羽球將於8月登場，合庫培育眾多球星，包括世界羽球球后戴資穎、桌球神童林昀儒；去年亞運中華隊棒球賽抗韓英雄吳昇峰將指導學員。

合庫現有3支球隊，桌球隊成立於民國36年，棒球隊成立於38年，羽球隊成立於81年，歷史悠久，培養出國內許多運動明星。羽球隊戴資穎為世界球后在位最久紀錄保持人，桌球隊林昀儒今年在阿曼公開賽拿下男單、男雙冠軍，世界排名升至第21名。

去年亞運棒球賽以業餘球員為主體組隊參賽，由合庫棒球隊總教練許順益掌兵符，合庫棒球隊投手吳昇峰好投壓制全職棒明星組成的韓國隊，林加祐砲打韓國強投梁玹種，讓大家印象深刻。

合庫持續支持國內運動推廣，育樂營於81年開辦，今年邁入第28年。合庫副總經理周俊隆表示，合庫從未忘記成立球隊的初衷，希望讓球類運動風氣從小扎根，參加過育樂營的學員超過6萬人次，每年營隊期間，球星們都會放下身邊工作，親自指導學童球技。

此次育樂營8月6日由斗六棒球營率先開跑，接著8月14日在嘉義舉行羽球營，8月26日在台北舉行桌球營，每項營隊為期3天。

棒球營開放500個名額，桌球與羽球營則有300個名額，報名資格為目前就讀國小三年級至六年級、95年9月2日至99年9月1日間出生的男女學童，將於6月中陸續開放報名。（編輯：張雅淨）1080520

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